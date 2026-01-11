我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

外交電報揭川普對格陵蘭「3劇本」最糟情境曝光

伊朗是替死鬼？爆料美軍獻計 轉移川普併吞格陵蘭野心

人物／敬悼「現代民歌之父」楊弦

馬世芳
聽新聞
test
0:00 /0:00
「民歌之父」楊弦於2025年12月15日逝世，享年75歲。50年前，他以一把吉他掀起千層浪，改變了台灣原創音樂的歷史。(本報系新聞資料庫)
「民歌之父」楊弦於2025年12月15日逝世，享年75歲。50年前，他以一把吉他掀起千層浪，改變了台灣原創音樂的歷史。(本報系新聞資料庫)

2025年12月15日，楊弦逝世，享年75歲。

整整50年前，他以一把吉他掀起千層浪，改變了台灣原創音樂的歷史，這位被尊為「民歌之父」的先行者，卻始終與樂壇種種熱鬧隔著幾步距離。

三個星期前他才參加大巨蛋「民歌50大團圓」演唱會，沒人想到那竟成為楊弦最後一次登台演出。那天長達七小時的馬拉松演唱會最後，眾歌手唱完安可大合唱，魚貫下台，歌手謝宇威拿著手機在側台拍攝。楊弦四年前曾經中風，手腳不甚靈便，慢慢走下台階。見到鏡頭，靦腆地笑著揮了揮手，那竟成了永遠的告別。

清瘦書生 作品充滿激情

我記憶中的楊弦，是一位神情和善的清瘦書生。他說不上能言善道，甚至有些口拙。我從未看過他激動、生氣、大笑，甚至稍微大聲一點說話。我想他並不是沒有激情，而是把激情都放到了更深的地方──他的音樂作品是有激情的，但多半仍很節制。無論世界怎麼變、科技怎麼飆，楊弦的創作始終無視時俗，始終純粹，始終帶著「素人」氣質。

他的「後民歌」時代作品仍有許多佳作，我自己很喜歡「歲月」和嘻哈歌手蛋堡取樣過的「鬧區走過」。近幾年，他學著用AI協助編曲寫歌。直到生命最後，他仍在創作。去年他整理出版《鄉．旅．詩．歌》專輯，收錄1992到2024年間作品，竟成為最後的遺作了。50年歲月，楊弦一直是一個寫歌的人，並且始終保留著他的純粹和天真。

七、八○年代之交，「校園民歌」風靡一時，許多民歌手成為青年學子的偶像，楊弦則是所有民歌手的偶像。多少人是因為他才拿起吉他，嘗試為自己譜曲、寫歌。

楊弦是花蓮人，台大農化系、海洋研究所畢業，從來沒受過專業科班音樂訓練。大學時代，他和當年許多學生一樣彈吉他唱英文歌，漸漸有了自己寫歌的念頭。

唱自己的歌 向前輩請益

七○年代初，他在「哥倫比亞咖啡店」認識了胡德夫、李雙澤等歌手，大家都有「唱自己的歌」的志向。楊弦白天在實驗室工作，晚上回家埋頭作曲，也曾帶著作品向學院派前輩李奎然、許常惠請益，精進編曲與和聲編寫技巧，可見他初試創作，就已經認認真真在思考歌樂的結構與「聽感」，絕非隨興哼哼唱唱而已。

那年頭，知識青年普遍瞧不起市面上屢被貶為「靡靡之音」的國語流行歌，認為曲調低俗、歌詞空洞矯情，與他們聽熟了的西洋歌曲翻版唱片無法相比。執政者嘗試發起所謂「淨化歌曲」運動，想當然，成效有限。楊弦覺得西洋歌謠好則好矣，畢竟有語言文化隔閡，不如試試用現代詩譜曲，創造一種更雅致、結合文學的歌曲形式。

1975出輯 成了民歌元年

1974年，楊弦在胡德夫演唱會發表余光中詩譜曲的「鄉愁四韻」，余光中聽了很是喜歡，便鼓勵楊弦以《白玉苦瓜》詩集作品譜曲──余光中受美國搖滾與新民謠影響，寫了許多語言明朗、節奏聲韻帶音樂感的詩，入樂成歌，水到渠成。後來的《中國現代民歌集》歌詞便都來自《白玉苦瓜》，只一首「迴旋曲」來自《蓮的聯想》。

1975年6月6日，楊弦在台北市中山堂舉辦「現代民謠創作演唱會」，在節目下半場一口氣演唱八首余光中詩作譜曲的歌，隨後得洪建全文教基金會支持，以堪稱「克難」的2萬5000元台幣製作費，身兼作曲、編曲、製作、主唱，找來合唱團同學一齊演唱，音樂系同學伴奏助陣，出版專輯《中國現代民歌集》，平地一聲雷，掀起一整個時代的「青年創作歌謠」大潮。1975，遂成為後人追溯的「民歌元年」。

1977年，楊弦出版第二張專輯《西出陽關》與曲譜輯《楊弦的歌》，繼續探索「以詩入歌」的手藝，為楊牧、羅青、洛夫、曉風等詩人作品譜曲，並嘗試自己寫詞。他的兩張專輯，是引爆所謂「民歌運動」的雷管，「民歌之父」的稱號，楊弦當之無愧。

離開樂壇 影響力卻不絕

儘管出了兩張改變歷史的專輯，楊弦從未打算以音樂為常業。他1977年出國深造，之後長居美國，成為執業中醫師，並投入科學中藥與保健營養品的研發。儘管仍有零星創作，他算是離開了民歌圈，也離開了樂壇。楊弦兩張專輯都是非營利的洪建全文教基金會出版，原本無意追求暢銷，卻連連再版加印，意外創下銷售佳績。後來「校園民歌」遍地開花，他並沒有加入「金韻獎」、「民謠風」的熱鬧市場。說起來，這位「民歌之父」從未真正進入過台灣的流行音樂工業。

然而，楊弦的影響力綿延不絕，並且不只校園民歌和其後的「大學城」和滾石、飛碟世代。「鄉愁四韻」是「現代詩入歌」實驗的開山之作，鑿開了一條讓「文壇」與「歌壇」匯流激盪的大河。

極簡編曲 聲景遼遠疏曠

當年楊弦腦中恐怕未曾想過「流行歌曲」這四個字，甚至許多由他同學共同演唱的作品，都用了更近於藝術歌曲的聲腔：不只「鄉愁四韻」，還有「鄉愁」、「白霏霏」、「小小天問」、「民歌」、「向海洋」……它們的「聽感」距離我們的時代聽覺何其遙遠，卻都見證了楊弦赤手空拳建構全新「聲景」的用心。

半世紀後再聽，楊弦許多作品確實頂住了時光的考驗——「迴旋曲」歷經齊豫、殷正洋、萬芳翻唱，已是考驗無數歌者詮釋功力的經典。「江湖上」自由拍的木吉他搭上悠揚的口琴和吟唱，編曲極簡卻極震撼，後來的「校園民歌」再也無人能重現那樣遼遠疏曠的聲景。「帶你回花蓮」搭上阿美族鈴鐺的節拍，是他向故鄉的致意，那群青年歌聲質樸動人，並不刻意討好誰，只能屬於那個特別的時代。他和胡德夫學唱的卑南語歌謠「美麗的稻穗」更是整個「民歌運動」最特別的一首歌（儘管胡德夫後來承認他記錯了一部分歌詞，連帶讓楊弦也唱錯了）——聽他認認真真唱著南島語族的歌詞，搭一把也像在說故事的古典吉他，那是一顆多麼清澈的心啊。楊弦自己作詞的「傘下」也是耐聽的佳作——「你用手拂落眉彎的雨露，拂不落你滿眶的晶瑩」，少年時聽，覺得太過文藝腔，如今卻懂得感激這裡面的天真，還有歌者對詩語言的滿腔虔敬。「山林之歌」則預言了整個「校園民歌」類型的編曲美學——木吉他、木管、弦樂、電貝斯，還有朗朗上口的副歌。

歌謠創作 永遠的主題曲

今天，我們都該再聽一次「民歌手」，那是台灣青年創作歌謠風潮永遠的主題曲——早在1975年，楊弦已經作出了層次豐富的編曲，並且重組了余光中原詩的斷句和行氣（他譜「迴旋曲」也做了一樣的事），創造了主歌、副歌、過門與轉調，讓一首詩變成了美不勝收的歌。當年頗多國文老師扛著唱機到教室放這首歌給同學聽，也有音樂老師做一模一樣的事：我們終於有屬於文青的「自己的歌」了，現代詩是可以唱的，文學可以是很好聽的！

如今我也常在課堂上播這首歌給21世紀出生的大學生聽，樂聲響起，他們每個人都聚精會神，雙眼發光，就和50年前初聽這首歌的青年們一樣：

江湖上來的該走回江湖

走回青蛙和草和泥土

走回當初生我的土地

我的父，我的母

我是一個民歌手

歲月牽得多長

歌就牽得多長……

我是一個民歌手

一邊唱，一邊走

一個新的世界我走進

（本文原刊載聯合副刊，與《文訊》雜誌元月號同步刊出）

中風 台大 咖啡

上一則

周日動動腦／世界最大的白銀王國是哪個國家?

下一則

美國現象／景氣差 成人重返社區大學爆增

延伸閱讀

台灣民歌手王夢麟酒駕 險撞清潔隊員 主動報警酒測值0.73

台灣民歌手王夢麟酒駕 險撞清潔隊員 主動報警酒測值0.73
蕭亞軒重返湖南衛視跨年 預告下回演唱會見？

蕭亞軒重返湖南衛視跨年 預告下回演唱會見？
台資深民歌手驚爆酒駕…本人回應 認了遭「移送法辦」

台資深民歌手驚爆酒駕…本人回應 認了遭「移送法辦」
2025年台灣永別的身影／惜別許歷農、辜嚴倬雲、楊弦…

2025年台灣永別的身影／惜別許歷農、辜嚴倬雲、楊弦…

熱門新聞

根據投資公司最新研究，等到70歲再申請社安金能確保更高的月領金，但多數人選擇提早領取。圖為社會安全卡。(美聯社)

理財百科／70歲才領社安金？ 9成不願等

2026-01-04 01:15
遊客在大堤頓國家公園拍照。(美聯社)

封面故事／絕景篇／走遍國家公園 推薦10勝地

2026-01-04 01:28
南極的亞洛爾群島，企鵝站在漂浮的冰上。(美聯社)

封面故事／讀之旅／跟著書本旅行 走進閱讀場景

2026-01-04 01:30
高高豎立的巨型烤肉架。(圖╱作者提供)

旅遊／阿根廷烤肉 火焰中的靈魂

2026-01-04 15:00
波士頓Isabella Stewart Gardner美術館的藝術殿堂。(路透)

封面故事／冬之旅／超值冬日度假 10城市出線

2026-01-04 01:29
伊朗片「純屬意外」贏得2025年坎城影展「金棕櫚獎」，也入圍2026年奧斯卡國際影片15強。(美聯社)

電影世界／要報仇嗎？ 伊朗名導的「純屬意外」

2026-01-04 01:20

超人氣

更多 >
偵查不到殲-20飛恒春上空？中軍事評論員透露殲-20隱身方法

偵查不到殲-20飛恒春上空？中軍事評論員透露殲-20隱身方法
川普對委內瑞拉動手 為何普亭一直默不作聲？

川普對委內瑞拉動手 為何普亭一直默不作聲？
整理遺物發現亡夫轉情人1900萬 妻子一招讓小三人財兩空

整理遺物發現亡夫轉情人1900萬 妻子一招讓小三人財兩空
川普宣布信用卡利率上限10% 20日生效 銀行業強烈反彈

川普宣布信用卡利率上限10% 20日生效 銀行業強烈反彈
南加2女 用假鈔去10餐廳消費為找零 且專盯這家

南加2女 用假鈔去10餐廳消費為找零 且專盯這家