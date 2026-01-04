我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

影／栽川普手上 馬杜洛押解影片曝 還祝旁人「新年快樂」

得了委國失了台灣？美學者：川普戰術恐成北京對台樣板

談藝／倫敦V&A兒童博物館 歐洲最佳

編譯周靜芝

倫敦一間小型博物館以其對兒童的包容性，獲評為「歐洲最佳博物館」。英國獨立報(The Independent)報導，維多利亞與艾伯特博物館(Victoria and Albert Museum)分館V&A兒童博物館(Young V&A)憑其對年輕世代的貢獻，贏得2026歐洲年度博物館獎(Council of Europe Museum Prize)。

歐洲年度博物館獎已有近50年歷史，目的在表揚對促進歐洲文化遺產、人權及民主理念貢獻卓越的博物館。

免費開放的V&A兒童博物館擁有全英規模最大的童年主題收藏，展品中備受喜愛的包括娃娃屋系列、電影「戰馬」(Joey the War Horse)中真實大小的人物與馬匹模型，以及演員克里斯多福·李維(Christopher Reeve)穿過的「超人」(Superman)戲服。

其三大主題展廳「玩樂」、「想像」與「設計」適合各年齡層參觀者，嬰幼兒可在視線高度探索色彩、質感與形狀，較大的孩童則能深入了解展品背後的故事。

歐洲理事會文化委員會日前在巴黎的會議中，以V&A兒童博物館在趣味與教育間取得平衡，並深入探討永續發展、同理心等議題而將此一榮銜頒予該館。

除營造親切氛圍外，這座位於倫敦東區貝夫諾格林(Bethnal Green)的博物館更因積極接納特殊教育需求及身心障礙兒童而獲讚揚。

博物館獎評審代表賽荷(Luz Martínez Seijo)指出，V&A兒童博物館在人權、平等、參與及文化民主等主題的公眾互動上表現卓越。她表示，該館透過多元體驗，向年輕世代、尤其是鮮少接觸主流文化資源的弱勢地區孩子傳遞強而有力的訊息，助其懷抱信心迎接未來，並充分參與民主社會。

除常設展外，V&A兒童博物館也不時舉辦特展，如備受期待於2026年2月開幕的「酷狗寶貝」(Wallace & Gromit and Friends)展覽，深入探索阿德曼(Aardman)以黏土製作的定格動畫世界。展覽之外，兒童還可在表演空間與工作坊區域發揮創造力。

上一則

生活／亞馬遜速度 改寫購物日常

下一則

談藝／京都Biovortex 沉浸光影震撼

延伸閱讀

倫敦銅價狂飆近7%創新高 逼近1萬3000萬美元大關

倫敦銅價狂飆近7%創新高 逼近1萬3000萬美元大關
王室珠寶失竊被偷怕 羅浮宮阿波羅長廊加裝防盜鐵窗

王室珠寶失竊被偷怕 羅浮宮阿波羅長廊加裝防盜鐵窗
被調包？江西博物院「米芾三札」墨色無變化、遭疑印刷品

被調包？江西博物院「米芾三札」墨色無變化、遭疑印刷品
南京博物院盜賣風波效應？中國逾30家博物館公告閉館

南京博物院盜賣風波效應？中國逾30家博物館公告閉館

熱門新聞

台北榮民總醫院重粒子癌症治療中心的機器。(作者提供)

封面故事／在美12次化療→轉到台北榮總 重粒子治療胰臟癌記

2025-12-28 11:00
示意圖。(Pexels@Yan Krukau)

星座／12月28至1月3日 巨蟹座機會招手 水瓶座結束冷戰

2025-12-28 01:00
研究顯示，口腔微生物群中的有害微生物群，會使罹癌風險提高兩倍。一名牙醫正在為病患看診。(美聯社)

封面故事／口腔害菌、真菌多 胰臟癌風險恐增2倍

2025-12-28 01:22
感恩節前夕，29歲的阿富汗籍男子拉坎瓦爾(圖右照片)開槍襲擊西維吉尼亞州兩名國民兵(圖左兩張照片)造成一死一傷。拉坎瓦爾身分特殊，曾在阿富汗戰場為中央情報局效命，服役於長期為神秘面紗所籠罩的「零號部隊」(0 Units)。(路透)

新聞眼／零號部隊 CIA在阿富汗戰場祕密傭兵部隊

2025-12-28 14:31
100，是個里程碑；是一個堅持的證明，是達成一個階段的目標，是另一個開始。(圖／123RF)

100次 最喜歡哪個瞬間？

2025-12-28 01:27
導演羅伯雷納12月14日與妻同遭兒子刺殺身亡。他以溫厚幽默、傳遞溫度以及對表演的精準掌握，塑造跨類型、深受觀眾喜愛的電影風格，成為好萊塢難以複製的一段傳奇。(美聯社)

人物／傳奇導演雷納成為悲劇 卻是他吸引我們走進電影院

2025-12-28 16:24

超人氣

更多 >
抓捕細節曝光 馬杜洛夫婦「熟睡中被拖出臥室」

抓捕細節曝光 馬杜洛夫婦「熟睡中被拖出臥室」
才抓了馬杜洛 川普又點名這兩國…喊他「最好小心點」

才抓了馬杜洛 川普又點名這兩國…喊他「最好小心點」
美國強擄馬杜洛 意欲何為？

美國強擄馬杜洛 意欲何為？
川普發布馬杜洛最新照片：戴手銬、黑布蒙雙眼

川普發布馬杜洛最新照片：戴手銬、黑布蒙雙眼
美對委內瑞拉發動襲擊 川普：委國總統馬杜洛夫婦已被抓、遣送出境

美對委內瑞拉發動襲擊 川普：委國總統馬杜洛夫婦已被抓、遣送出境