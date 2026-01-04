娛樂／2025年中國院線「10大關鍵詞」回顧

中國2025年電影票房收入超過500億元人民幣；圖為一名女子走過位於南京市的一家電影院外海報。（新華社）

回望2025年，中國全年總票房超過518.32億人民幣（74億美元）、超過12億觀影人次。同時，2025年也是首部中國電影、京劇片「定軍山」誕生120歲——從黑白默片到百億動畫，變的是技術與形式，不變的是觀眾對好故事的渴望。澎湃新聞總結了十個中國電影市場的關鍵詞，在新年伊始一起回顧。

動畫｜二次元占一半產值

中國動畫電影去年的表現堪稱「封神」，全年票房突破245億人民幣（34.8億美元），幾乎占據全年總票房的半壁江山，全年影市最熱的話題、最吸睛的作品，都與動畫息息相關。

現象級電影「哪吒之魔童鬧海」以154.46億人民幣（約21.9億美元）的驚人成績登頂中國影史票房冠軍，成為全球動畫電影票房新紀錄創造者，並且從春節 首映後一路在院線霸屏到暑期檔之前。在大多數續集難以延續第一部的「慣例」之下，作為「哪吒」系列的第二部，該片豆瓣評分高達8.5分，評價人數超百萬，實現了「叫好又叫座」的雙贏。更值得稱道的是，「哪吒2」海外票房突破6900萬美元，在北美、歐洲等主流市場創下華語電影新高，成為中國文化「走出去」的閃亮名片。

好萊塢動畫同樣表現強勁，年末上映的「動物方程市2」(Zootopia 2，又譯「瘋狂動物城2」以超過38億人民幣（約5.5億美元）票房位列年度第三，刷新進口動畫在中國的票房紀錄。

「動物方程市2」在中國創下超過38億人民幣票房。（取材自豆瓣電影）

數據｜上衝下洗檔期失衡

2025年，中國電影市場在多個維度刷新歷史，除了全年總票房較2024年提升22%，觀影人次超12億，這是繼2017年後第五次破500億人民幣大關。

年初春節檔狂攬95.10億人民幣，創歷史新高——預售開啟僅40分鐘破千萬、5小時41分破億元人民幣，雙雙刷新中國影史紀錄；「射雕英雄傳：俠之大者」更以6小時18分預售破5000萬，刷新春節檔單片最快破5000萬紀錄。年末賀歲檔總票房僅用21天便突破40億人民幣，創下近三年同期最快增速，大幅超越去年30.5億的檔期總成績。

在2025年50部票房破億電影中，中國國產片占33部，貢獻409.52億人民幣票房，市占率高達81.90%。

不過，檔期表現也呈現冰火兩重天。國慶檔僅收18.34億人民幣，退回至2015年水平；五一檔7.47億人民幣，同比腰斬51.1%，均為十年來最低水平（扣除疫情特殊年份），被業內稱為「十年最冷檔期」。

撤檔｜市場高壓淘汰期

雖然撤檔這件事在這些年越發司空見慣，但2025年一個顯著變化是從「映前撤退」轉向「映後離場」。在開春預售階段成績墊底，但製片人放話「絕不撤檔」的「蛟龍行動」（「紅海行動」續作），上映17天後票房為3.78億人民幣，最終在「哪吒2」一路高歌猛進下黯然撤出；當「獨一無二」的主創們還在首映禮上宣傳時，導演王沐突然宣布撤出五一檔，改為5月17日正式上映。

2025現象級電影「哪吒之魔童鬧海」海報。（取材自豆瓣電影）

暑期檔上半程，肖央主演的電影「人生會議」開啟預售後臨陣改期。下半年撤檔更為頻繁，由舒淇、白客主演的「尋她」在10月17日上映僅3小時後突然宣布撤檔，取消原公映計畫，改為三天點映。撤檔決策發生時，北京首映禮尚未結束，當晚IMAX廳主創見面會仍照常舉辦。同樣面臨撤檔的還有陳坤主演的「旁觀者」，點映預售僅3.7萬人民幣，原定上映日前兩天緊急撤檔。

近年來，撤檔重映的電影，票房大都很難再有起色。3月份，由李玉執導、張子楓主演的電影「下一個台風」因題材原因宣布撤檔，11月份歸來上映，票房僅為475萬。更極致的是號稱聽取觀眾意見而大幅刪減文戲，全面優化的「蛟龍行動」，在9月也只多收了2400多萬的票房。顯然即使片方「聽勸」，觀眾也不買帳，最後這部至少砸了10億人民幣的大製作，總票房止步於4.15億人民幣，成為年度最受關注的撤檔失敗案例。

重映｜用技術喚醒經典

與撤檔潮相對應的，還有中國電影市場掀起「重映熱」，多部經典電影「升級」重返銀幕。有些煥發新生，有些鎩羽而歸。成功者無一例外都遵循著：不是簡單回鍋，而是注入新價值的邏輯，或技術升級，或內容增補，或情感共鳴再激活。例如王家衛「花樣年華」25周年紀念版成為年度重映標竿，電影新增5分鐘從未公開的片段，並微調結局節奏，配合「僅限影院、永不登陸串流平台」的稀缺策略，在情人節檔期精準觸達影迷，最終斬獲6180萬人民幣票房，領跑全年重映榜。

當然，重映市場兩極分化明顯：「鹿鼎記」4K修復版票房剛過百萬，此前的「食神」重映僅收到600多萬票房，遠遠低於預期。這些原以為會引發影迷們「欠一張電影票」情懷的港片經典，已經不能單靠打出情懷牌來吸引觀眾買單了。

抗日｜多面直視歷史傷痕

去年是中國抗戰勝利80周年，一批抗戰題材電影從多維度切入，選取更靈活和鮮為人知的角度，比宏大敘事更能讓觀眾共情。「南京照相館」以30億票房成為暑期檔現象級作品，鏡頭對準一家照相館的普通百姓，以「大歷史、小切口」的策略，讓歷史更具感染力與代入感；「東極島」取材自1942年舟山漁民營救英軍戰俘的真實事件，展現超越國界的人道主義精神。

「南京照相館」劇照。（取材自豆瓣電影）

獎項｜華語電影全面高光

華語電影在去年的國際影展舞台迎來久違的集體高光，三大歐洲影展主競賽單元均有斬獲：畢贛執導的「狂野時代」在坎城獲主競賽特別獎——這是華語電影自2015年「刺客聶隱娘」之後，十年來首次重返坎城領獎台，評審團主席茱麗葉畢諾許(Juliette Binoche)提議設獎，表彰其「充滿創意與詩意」的六感敘事（視覺、聽覺、味覺、嗅覺、觸覺與思維）；霍猛憑「生息之地」摘得柏林最佳導演銀熊獎，同樣是分量十足。

演員辛芷蕾則憑「日掛中天」中對普通女性「美雲」的複雜演繹，奪得威尼斯最佳女演員獎，成為繼鞏俐、葉德嫻之後的第三位威尼斯華人影后。

中國女星辛芷蕾憑「日掛中天」獲頒威尼斯影展最佳女演員獎。（歐新社資料照片）

在釜山國際影展上，張律執導、白百何與劉丹主演的「羅目的黃昏」獲得最佳影片；舒淇則以導演處女作「女孩」拿下最佳導演獎，並鼓勵所有「心裡有傷的女孩勇敢走出未來」。在東京國際影展上，張律另一部作品「春樹」入圍主競賽，王傳君憑此片獲最佳男演員。

失靈｜名導光環集體失效

2025年的中國電影市場開啟對名導「祛魅」：觀眾不再為「大導演」「大投資」或者「大IP」的光環買單，昔日的票房保證接連折戟。例如烏爾善斥巨資打造的「封神第二部：戰火西岐」12.38億的票房成績，還不及第一部的一半，主演相繼「塌房」，加上電影敘事、造型、人物關係、特效等方方面面都未能滿足觀眾期待，讓這個有著中國魔幻史詩大片巨製的IP前景變得不樂觀。

暑期檔是虧損重災區，多部大片在此折戟。陳可辛的「醬園弄·懸案」雲集了章子怡、易烊千璽、楊冪、趙麗穎、雷佳音等實力與流量兼具的演員，加之女性敘事的「東風」，但終究因為敘事策略和拍攝角度被罵慘，票房僅為3.75億人民幣。姜文執導的「你行！你上！」最終票房不足1億，高度個人化的表達與大眾審美嚴重斷裂，讓這部作品成為暑期檔令人唏噓的存在。另外，導演管虎的「東極島」因劇情拖沓、人物塑造臉譜化等較差口碑，未達預期。

「封神2」劇照。（取材自豆瓣電影）

此外，國慶檔的「刺殺小說家2」在首部成功基礎上，陷入自我重複的視覺轟炸，並不紮實的人物動機和過於複雜的世界觀，也讓其在國慶檔同樣未能打動觀眾，票房僅3.87億。年底，畢贛的「狂野時代」在易烊千璽的流量帶動下預售破億，但後續表現乏力，坎城評審團特別獎在大眾市場再次面臨曲高和寡。對比電影高昂的製作成本，1.8億的票房在藝術電影範疇已然是一個不錯的成績，好在畢贛在海外發行市場仍有著廣闊空間。

根據拓普數據發布的「2025年中國電影市場洞察報告行業」最新統計，全年製作成本超1億人民幣的中國國產電影中，超過半數虧損高達59%，創下近七年新高。數據顯示，在2025年上映的22部「億級」大片中，僅有6部盈利，其中僅5部利潤率超過50%；而虧損電影達16部，其中13部虧損幅度超過一半，幾乎「血本無歸」。這一比率遠高於2019年的33%和2024年的27%，標誌著高投入電影的商業風險已進入危險區間。

小人物｜小切口敘事吃香

與大片祛魅同步發生的，是銀幕上「小人物」的集體勝利。根據馬伯庸小說改編的「長安的荔枝」票房突破6.72億人民幣，成為黑馬，其中「一事功成萬頭禿」的荒誕與艱辛，精準擊中當代職場人的集體心態，成為現象級話題，引發無數打工人的共情。

「長安的荔枝」劇照。（取材自豆瓣電影）

老帥哥｜小布阿湯仍養眼

2025年，AI生成的「完美臉」充斥短視頻，虛擬偶像能唱會跳永不疲倦。但電影裡，有一幫拼命的「老帥哥」成了人類對抗數位的血肉防線。年過60的布萊德彼特（Brad Pitt）在「F1 電影」（又譯「F1：狂飆飛車」）中親自完成高速駕駛鏡頭。這部拒絕CG減齡的硬核賽車片，全球狂攬5.795億美元，中國貢獻4.5億人民幣（6391萬美元），豆瓣評分高達8.7分，成為年度硬核口碑之作。

另一位年過六旬的巨星，湯姆克魯斯（Tom Cruise）在「不可能的任務：最終清算」（Mission: Impossible – The Final Reckoning，又譯「碟中諜8：最終清算」）中完成13000英尺高空無氧跳傘，創下影史最高齡實拍特技紀錄。電影全球票房突破9億美元，爛番茄新鮮度97%。「阿湯哥式拼命」仍是全球通行證，而一個傷感的點是，以後可能不會再有人用這樣瘋狂拼命的方式，留下這樣的電影。

超過60歲的布萊德彼特在「F1電影」秀出精實身材。（取材自豆瓣電影） 年過六旬的湯姆克魯斯在「不可能的任務：最終清算」中繼續親身挑戰高難度特技。（取材自豆瓣電影）

華語銀幕同樣燃起這股「老派浪漫」，成龍 與梁家輝在「捕風追影」中上演「140歲巔峰對決」。成龍跳樓、翻滾、肉搏，拒絕CG替代，文戲出身的梁家輝，貢獻從影以來最硬核動作場面——孤兒院匕首血戰，被譽為「暴力美學教科書」。該片豆瓣8.1分，逆轉近年來港產警匪動作片的市場疲軟，口碑一路攀升，以8.7億票房成為暑期檔季軍。

分眾｜精細化運營時代

2025年，中國電影市場最深刻的變革是從「大眾」思維轉向「分眾」思維。過去那種試圖用一部電影吸引所有觀眾的模式已然失效。在全媒體時代，觀眾口味高度分化，娛樂選擇空前多人民幣，電影也不必是討好所有人，完全可以精準服務一類人。在國家電影局「分線發行」改革持續推進下，中小成本電影得以透過藝術院線、區域聯排或主題影廳等差異化渠道優先上映，實現精準觸達目標觀眾。

在此趨勢下，一批中小成本電影成為「區域黑馬」。滬語電影「菜肉餛飩」以上海獨居老人的生活方式為背景，精準聚焦當地銀髮族市場。電影並不做傳統鋪天蓋地的全面宣發，而是走進線下的商圈、社區、老年大學等特定場景，精準發力，在上海本地影院上座率對比全國遙遙領先。點映首周末甚至創下用2%的排片，撬動全城超過20%票房的絕佳戰績。由此證明中小成本電影只要找到真正對口的核心觀眾，也可以有自己「滋潤的」市場空間。

2025年「分線發行」試點擴大，「坪石先生」、「聊齋：蘭若寺」等電影透過高校影廳、國風主題影院等特色渠道精準觸達目標觀眾，實現單廳產出反超商業大片。從觀眾變得更熱中於參與特殊場，尋找志同道合的觀影團，以及各地愈來愈多人民幣的各類主題影展一票難求的現象，都能看出觀眾的口味已經變得愈來愈細分。

多項調研顯示，大多數中小成本製片方已轉向分眾策略，這意味著電影產業需在製作、發行、放映等整體重構，針對不同受眾打造差異化產品。

（取材自澎湃新聞）