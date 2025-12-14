旅遊／訪伊朗 揭開八千年面紗

伊朗重要的古代遺址楚加．贊比爾是古代埃蘭文明的宗教聖地。（圖作者提供）

5月初我從北京大興機場直飛德黑蘭，眼及所見乾淨整潔。余秋雨在上「千年一歎」中如此描寫伊朗 ：「這樣的河山，出現偉大時一定氣韻軒昂，承受災難時一定悲情漫漫，處於平和時一定淡然漠然。它本身沒有太大的主調，只等歷史來濃濃地渲染。」四分之一世紀過去了，我來了，用自己的眼，自己的心看清面紗下的伊朗。

古文明地位 史蹟可證

伊朗歷史五千年，但若以人類定居與農業文明論，歷史長達八千年至萬年以上。四大文明古國中之所以沒有伊朗純屬歷史誤區，當年梁啟超先生於1900年提出四大文明古國概念，而伊朗古蹟波斯波利斯遺址1930年才開始發掘，4800年前的眼科手術證據2014年公布，這些關鍵發現都在四大文明古國概念固化後。伊朗的文明古國地位不容置疑，一如伊朗詩人菲爾多西所言：「文明入流水，縱使河道被沙掩埋，源頭活泉永不枯竭。」

在伊朗18天，行走半壁河山，博覽眾多廢墟遺址和博物館，其中五千年到八千年歷史的遺址和物件比比皆是，可謂是：不到伊朗不知什麼是古老，遊過伊朗看什麼都稚嫩。

波斯波利斯 萬王之王

伊朗的每個古老遺址都有一個長長的歷史故事，我選幾個感興趣的素描幾筆。最令我震撼的應屬波斯波利斯（Persepolis），古希臘語意為「波斯人的城市」，隸屬古波斯帝國阿契美尼德王朝（Achaemenid Empire，西元前550-330年）的禮儀首都。波斯波利斯位於伊朗南部馬爾夫達什特平原，1979年被聯合國 教科文組織列為世界文化遺產。它是帝國慶典、宗教儀式和接待外國使節的象徵性首都，毀滅於西元前330年。亞歷山大大帝攻占波斯波利斯後，因醉酒縱火將其焚毀，用以報復波斯人曾焚毀雅典衛城。

波斯波利斯古城。（圖作者提供）

波斯波利斯古城建造在半人工平臺上，裡面的主要建築包括萬國門（Gate of All Nations），門兩側有帶翅膀的神獸守護，象徵帝國對四方民族的統治。著名浮雕臺階兩側雕刻著23個使團進貢圖，展現帝國幅員遼闊。

百柱廳曾有72根約20米高的石柱，現僅存殘基。我最喜歡波斯波利斯金庫，那裡曾經存放波斯帝國的稅收和戰利品，規模巨大，據說亞歷山大在此掠奪黃金3000噸。波斯波利斯不僅是古代世界最宏偉的都城之一，更是波斯帝國王權神授與多元包容的實物見證，至今仍訴說著「萬王之王」的輝煌 ，一如詩人拜倫所言：「廢墟比完整更接近永恆」。

楚加贊比爾 宗教聖地

楚加．贊比爾（Chogha Zanbil）是現今世界保存最完好的蘇美爾時代金字塔，它是古代埃蘭文明的宗教聖地，1979年成為伊朗第一個被聯合國教科文組織確定的世界遺址。該城於約西元前1250年修建，供奉埃蘭主神因蘇希納克（Insushinak）。我們到達時圓月當空，龐大的建築群比埃及金字塔還宏偉壯觀，在夜色中散發出神聖之光，蒼涼又神祕。我們繞場一周，向3000多年前的古人致敬。

該金字塔在埃蘭國王去世死後被逐漸遺棄，因非毀於戰爭，得以保存相對完好，1935年被西方學者發現。

華麗清真寺 建築瑰寶

伊朗的清真寺以華麗聞名，我們參觀的第一座是粉紅清真寺（Nasir-ol-Molk Mosque），它是卡紮爾王朝時代建築 ，因彩色玻璃投射的夢幻光影成為網紅景點。東側主祈禱廳，廳內一面牆都是彩繪玻璃窗，晨光透過玻璃，將彩虹般的光影投射在牆壁和地毯上。

伊朗清真寺不僅是宗教場所，更是波斯藝術、數學、天文學和建築智慧的結晶。（圖作者提供）

後來參觀的每座清真寺都讓我驚豔連連。沙赫．切拉克清真寺是伊朗什葉派最神聖的朝聖地，寺內布滿鏡子和馬賽克裝飾，在燈光折射下宛如星辰閃耀。伊朗的清真寺均具備波斯式雙層穹頂結構，常以複雜的幾何紋樣裝飾，巨型拱門是標誌性特徵，通過彩色玻璃、瓷磚和窗戶的設計營造神聖氛圍。這些清真寺不僅是宗教場所，更是波斯藝術、數學、天文學和建築智慧的結晶，是世界建築史中的瑰寶。

伊朗大清真寺。（圖作者提供） 沙赫．切拉克清真寺佈滿鏡子和馬賽克裝飾，在燈光折射下宛如星辰閃耀。（圖作者提供）

霍爾木茲島 紅沙藍海

伊朗不僅有8000年悠久歷史，9000萬淳樸熱情的國民，還有諸多的自然奇觀。伊瑪目霍梅尼清真寺（沙阿清真寺）霍爾木茲雕像谷（Statue Valley of Hormuz）位於伊朗霍爾木茲島西南部，以奇特的風蝕岩石而聞名。自然風化使山岩呈現出形態各異的「雕像」，如人臉、動物等，極具想像空間。色彩斑斕的地貌在陽光照耀下尤為壯觀，紅色沙土與湛藍海水形成強烈對比。

伊朗霍爾木茲島西南部的紅色沙土與湛藍海水形成強烈對比。（圖作者提供） 霍爾木茲島七彩穀中的黑白峰。（圖作者提供）

雕像谷不僅是攝影和徒步的熱門地，也是感受霍爾木茲島地質奇觀的絕佳之地。站在從石壁上看谷底，赤岩藍海涇渭分明，美的讓我無語言表。 在霍爾木茲島的七彩谷可以看到著名的黑白峰、 綠白峰和褐頂峰。番紅花谷是島上的另一處自然奇觀，那裡的彩色結晶形成的彩繪效果，使人感覺置身於另一個星球，奇幻無比。

霍爾木茲島上番紅花谷中色彩斑斕的景觀。（圖作者提供）

馬蘇萊古村 網紅小鎮

伊朗的馬蘇萊（Masuleh）坐落在阿爾博爾茲山脈，這個千年古村，因其獨特的階梯式建築和迷人的自然風光，被譽為伊朗最具魅力的「網紅小鎮」。村莊依山而建，還與周圍的自然環境和諧共處。村莊始建於西元1006年，居民至今保留著傳統的生活方式和手工藝，如地毯編織、木雕和陶藝等，吸引了大量遊客前來觀光。

馬蘇萊千年古村的階梯式建築，每家屋頂即為上面一層人家的庭院或街道。（圖作者提供）

盧特沙漠（Lut Desert）位於伊朗東南部，是該國最大、最乾旱的沙漠；它以極端高溫、風蝕地貌和獨特的自然景觀聞名，被認為是地球上最像火星的地方之一。

伊朗東南部的盧特沙漠是地球上最像火星的地方之一。（圖作者提供）

伊朗購物中心（Iran Mall）位於首都德黑蘭西北部的奇特加湖畔，是全球最大購物中心之一，可容納2500多家商鋪。三個餐飲中心，室內面積和商家總數比迪拜購物中心大近一倍。最令我印象深刻的是3300平方米的瓊迪沙布林圖書館，從天花板到牆壁皆用精緻木雕鑲嵌，藏書7萬多冊，三層高挑空間，搭配木質裝飾書架，融合16世紀哥特式建築元素；漫步其中，仿若踏入了一個繁華璀璨的城市。

伊朗最大購物中心內的圖書館。（圖作者提供）

伊斯法罕 被譽波斯珍珠

伊斯法罕是伊朗第三大城市，被譽為波斯珍珠，歷史悠久，在薩法維王朝（16-18世紀）時是波斯帝國的政治、經濟和文化中心。它的伊瑪目廣場，面積僅次於北京天安門 廣場，是聯合國教科文組織指定的世界遺產。廣場四周有伊瑪目清真寺、謝赫洛特福拉清真寺、阿里．卡普宮和大巴紮。我認為這是世界上最美輪美奐的廣場，而且愈夜愈美麗。

伊斯法罕的伊瑪目廣場面積僅次於北天安門廣場。（圖作者提供）

伊朗人的美麗與善良深深感動我，願這個八千年歷史的國家，多被世人瞭解。伊朗著名詩人哈菲茲曾寫過這樣一句詩：「世界是一粒微塵，我們卻在畫界分疆」。