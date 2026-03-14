見見老朋友，認識新朋友

洪群超採訪中國防治愛滋病先驅高耀潔（左）。（洪群超提供）

二○一三年三月一日，「世界日報紐約社記者」成為我走出校園、進入社會的第一份工作。

從布魯克林社區記者，到政治線記者，再到召集人，最後到都會組採訪主任，八年七個月，我幾乎完整經歷了世界日報編輯部一線的所有崗位，也為人生的第一段職業生涯畫下了一個圓滿的句點。

這份工作的確是辛苦的。

尤記得二○一三年十月二十六日，震驚全美的布魯克林八大道華人 滅門慘案發生後，為了追新聞、拚獨家，幾個月幾乎不眠不休；二○一五年十二月七日深夜，已將入睡時被電話叫醒，從皇后區 住家飛車趕往布魯克林日落公園七大道與六十一街，在凜冽寒風中拍下警燈閃爍中的爆頭案第一現場；二○一六年總統大選夜，在賈維茨中心喜萊莉競選總部守候至次日凌晨三時，清晨五時到家，早上七時又直奔曼哈頓紐約客酒店，參加其承認敗選的歷史性記者會；二○二○年新冠疫情讓紐約市幾乎停擺之時，戴著自購護目鏡和雙層口罩的簡易「全副武裝」，前往馳援的海軍「安慰號」醫療船採訪專收重症病患的前線醫護人員……。

至於遇上颶風、暴雪、酷暑、洪水，更幾乎是每一次市府、州府發布「避免外出」的警告，就成記者們「外出採訪」的集合號。

但這份工作的收穫，也是任何職業都難以比擬的。

應徵這份工作時，最後一名面試官翁總問才二十四歲、從未走出過象牙塔的我為何想當記者？初生牛犢大言不慚地說，嚮往「鐵肩擔道義，妙手著文章」。

理想還是要有的，世界日報這一平台，的確可以助力每一個有新聞理想的年輕人。

揭發日落公園黑心補習班捲款潛逃的調查報導見報後，警方與檢方聯手緝拿到跑路老闆，血汗錢得以追回，幾名華人家長聯名寄來的感謝卡，我珍藏至今；梁彼得案從案發到庭審，再到引發全美華人維權萬人大遊行，我有幸親歷且用十多萬字的報導和上千張照片，記錄這一載入美國華人歷史的每一時刻；在採訪西點軍校畢業典禮時，挖掘到西點首位華人畢業生溫應星在畢業一百零八年後，其外曾孫柯立人（Alexander Kozlowski）再次從西點畢業，讓這段西點華人史的百年輪迴不被湮沒；而為防治愛滋病先驅高耀潔 留下的人生最後一篇長篇專訪，記錄了她生命最後階段的所思所感，也為一位時代人物留下她應得的歷史註腳。

近九年的記者生涯中，每一單採訪任務、每一次面對採訪物件之前，對話題與背景的深入研究，成為一種職業習慣，也造就了「快速學習」這一讓我受益至今的職場基本功。

八年多裡我採訪過近千位人物，寫下超過三百萬字的報導，話題從社區委員會對酒牌審批的爭論，到總統大選的政策攻防；從八大道新移民社區裡的偷拐搶騙案件，到專訪林毅夫談中國經濟的「軟著陸」；從陳游標在中央公園宴請流浪漢的鬧劇，到馬友友「新絲路樂團」背後的創作祕辛……，每完成一單採訪任務，都是一次快速學習、迅速進入陌生領域的過程。

這也讓我在後來轉行投身科技業公關時，從未對全新領域感到畏難。當旁人訝異於我如何這麼順利從媒體轉型至科技行業，每天與「五G」、「AI」、「量子計算」等議題打交道時，我總會說，這不過是我在世界日報近九年裡接受的日常訓練。

世界日報的日子裡，教會我的另一件受益終身之事，就是凡事要敢於嘗試。只要開始去做，就已經成功了一半。

「記者這份工作多開心呀，每天就是去見見老朋友，認識認識新朋友。」二○一三年剛入職不久的第一次編輯部大會上，趙副總或許是無意中的一句話，影響著我的整個媒體生涯，乃至離開媒體進入公關行業，我也常以此話定義工作，有這樣的心態，就不會覺得工作是辛苦、艱難和無趣的。

作為世界日報的「老朋友」，衷心祝願世界日報在未來的五十年裡，有愈來愈多的「新朋友」，共同記錄這個時代每一個值得被記錄的故事。