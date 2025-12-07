養生／5大益處 「黑暗浴」風潮席捲歐美社媒

沐浴是最簡單卻最能滿足自我照護的方式，當溫熱水沿背脊滑落，喜愛的洗髮精或沐浴露散發香氣，讓人逐漸放鬆平靜。(圖／123RF)

沐浴是最簡單卻最能滿足自我照護的方式，當溫熱水沿背脊滑落，喜愛的洗髮精或沐浴露散發香氣，讓人逐漸放鬆平靜；但誰能料到，僅須關燈在黑暗中沐浴，竟能將這份體驗提升至全新境界？生活網站Real Simple報導，最近，「黑暗浴」（dark showering）風潮席捲歐美社群媒體 ，越來越多人嘗試後發現其驚人效果。

「黑暗浴」顧名思義：在熄燈狀態下沐浴，讓光線由明亮轉為幽暗，清潔程序如常，但目的遠超個人衛生。

暢銷書「你的身體早已知道」（Your Body Already Knows）作者潘迪亞（Nidhi Pandya）表示，與清晨沐浴的明亮、提神、著重清潔與喚醒身體的特性不同，「黑暗浴」是為神經系統設計的儀式，透過調暗或關閉燈光，創造出寧靜的感官空間，向身體發出放鬆的訊號。

她說，遠離強光有助調降身體的壓力反應，有助於自然的晝夜節律轉換；在此意義上，「黑暗浴」成為一種臨界點時刻，不僅清潔肌膚，更洗滌了心靈與感官的塵埃。以下是「黑暗浴」五大益處：

1.減輕壓力：壓力無所不在，但「黑暗浴」或許能緩解憂慮與奔騰思緒。佛羅里達州 心理學家梅澤（Stefanie Mazer）表示，黑暗環境能降低視覺刺激，有助神經系統平靜，許多人發現這能舒緩漫長緊繃一天的思緒紛擾，並可鎮定神經系統。

2.改善睡眠：無論是入睡困難或需要更深層的休息，「黑暗浴」皆能發揮功效。全球知名「睡眠醫生」布魯斯（Michael J. Breus）指出，睡前約90分鐘進行溫水淋浴，證實能有效誘發核心體溫的上升，接著隨核心體溫急遽下降，促進褪黑激素分泌；「黑暗浴」透過營造低刺激環境，進一步提升此效益。

3.重新調整情緒：是否經歷過人生最糟的一天？每個人或許都有相同體驗。梅澤說，即使短暫的「黑暗浴」，也能使人精神煥然一新，將負面心情轉化為平靜狀態。

4.提升正念認知：當光線微弱時，心靈的雜念隨之消散，開始感知水流聲、肌膚觸感、呼吸節奏，所有這些都將人帶入平靜、專注內在的狀態，無須借助任何應用程式。

5.促進親密感覺：潘迪亞指出，在多數人連休憩空間都匱乏的時代，「黑暗浴」能喚醒感官能力；微光、溫水與高度感官知覺交織出柔和氛圍，本質上就是一種浪漫。

「黑暗浴」並非新概念，在許多文化中，無論泡澡或淋浴時關燈，皆是自我照護的核心環節。潘迪亞表示，在印度 ，夜間沐浴向來居特殊地位，人們常於黃昏時分沐浴，僅有燈火的柔光相伴；這不僅基於實用，更蘊含深意，藉此洗淨白日的能量殘留，為夜晚的休憩或親密時刻預作準備。

而在日本，於昏暗木造浴場進行夜間沐浴，早已成為傳統。潘迪亞指出，燈籠或蠟燭照亮蒸騰的浴室空間，營造出溫暖密閉的氛圍，既撫慰感官又讓身體進入放鬆狀態；同樣地，古希臘與羅馬浴場常設有光線昏暗的蒸氣室，人們在油燈光輝下被蒸氣浸潤，不僅清潔，更能放鬆身心、恢復元氣與轉換心情。