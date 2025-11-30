養生／更年期婦女易尿失禁 5招改善

超過一半的婦女在更年期會面臨尿失禁問題，如果沒處理，可能會一直延續；示意圖。（圖／123RF）

更年期是婦女必經過程，隨著老年化社會到來，形同人生有三分之一在更年期度過。台灣馬偕紀念醫院婦產部婦女泌尿科主任劉蕙瑄表示，超過一半的婦女在更年期會面臨尿失禁問題，然而僅有兩成患者會尋找醫師求助。她分享五招擺脫尿失禁的自我照顧方式，以及自我觀察指標。

女性先天尿道短，漏尿問題比男性更常見。劉蕙瑄表示，尿失禁成因包含更年期荷爾蒙改變、老化膀胱控制退化、肥胖骨盆底肌衰弱。就醫民眾會進行棉墊測驗，檢查漏尿的嚴重程度，然而，多數民眾可能以為是正常老化不可避免，或是選擇忍受而不願意就醫，她建議可以觀察平常內褲狀況，若一周發生一至兩次內褲濕尿的狀況就應該尋求婦女泌尿科。

「絕大多數的尿失禁都是可以治療的」，劉蕙瑄說，常見尿失禁有氛圍壓力性、急迫性、滿溢性以及混合性，可以透過肌肉訓練、尿道手術、藥物控制等治療。不只更年期，她也遇過年輕個案，例如國中女生上課到一半漏尿、跑廁所被家人以為是中邪去收驚，也有台積電 員工因為在無塵室工作，要穿脫無塵衣，甚至不敢喝水的狀況。

物理治療師提供五招建議，並現場示範骨盆底肌訓練。

第一，控制體重、生活規律：體重過重會增加漏尿風險，建議在生活型態上調整，使身體質量指數（Body Mass Index, BMI）〔BMI=體重(公斤) 除以身高(公尺) 的平方〕在理想18.5至24之間。

第二，骨盆底肌肌力訓練：勤做「5510口訣操」，先找個舒服的坐姿或站姿，慢慢收縮骨盆底肌肉，感覺像把肌群向上提起，每次收縮「5」秒鐘、再來放鬆「5」秒鐘、「10」遍當作1回合、每日3回效果好、不分時刻勤勞做，不滴不漏好自在。

第三，適當飲水、定期排尿：應避免膀胱過度擴張及小便太少，建議每天的喝水量最好達到1500至2000毫升。養成定期排尿的習慣，喝水不宜過量，以免影響睡眠品質。

第四，避免刺激性的食物：減少刺激性食物，如咖啡 因、酒精的攝取，以減少膀胱刺激。

第五，保持清潔、避免感染：分泌物多時，請以溫水清洗，保持乾燥，若性行為前，將陰部清洗乾淨，避免細菌從肛門帶到陰道或尿道。

台灣婦產科醫學會秘書長黃建霈指出，女性約50歲進入更年期，一開始會面臨較為嚴重燥熱、潮紅，但尿失禁問題若沒處理可能一直延續。台灣女人連線常務理事黃淑英說，心理壓力、焦慮、焦慮等都可能造成尿失禁，因此希望建議跨科別的共照團隊，包含物理治療、心理治療等。