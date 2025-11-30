我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州史塔克頓兒童生日派對槍響 4死10傷、槍手在逃

美4口之家年薪需14萬元 知名經理人拋「新貧窮線」掀熱議

養生／更年期婦女易尿失禁 5招改善

李青縈
超過一半的婦女在更年期會面臨尿失禁問題，如果沒處理，可能會一直延續；示意圖。（圖／123RF）
超過一半的婦女在更年期會面臨尿失禁問題，如果沒處理，可能會一直延續；示意圖。（圖／123RF）

更年期是婦女必經過程，隨著老年化社會到來，形同人生有三分之一在更年期度過。台灣馬偕紀念醫院婦產部婦女泌尿科主任劉蕙瑄表示，超過一半的婦女在更年期會面臨尿失禁問題，然而僅有兩成患者會尋找醫師求助。她分享五招擺脫尿失禁的自我照顧方式，以及自我觀察指標。

女性先天尿道短，漏尿問題比男性更常見。劉蕙瑄表示，尿失禁成因包含更年期荷爾蒙改變、老化膀胱控制退化、肥胖骨盆底肌衰弱。就醫民眾會進行棉墊測驗，檢查漏尿的嚴重程度，然而，多數民眾可能以為是正常老化不可避免，或是選擇忍受而不願意就醫，她建議可以觀察平常內褲狀況，若一周發生一至兩次內褲濕尿的狀況就應該尋求婦女泌尿科。

「絕大多數的尿失禁都是可以治療的」，劉蕙瑄說，常見尿失禁有氛圍壓力性、急迫性、滿溢性以及混合性，可以透過肌肉訓練、尿道手術、藥物控制等治療。不只更年期，她也遇過年輕個案，例如國中女生上課到一半漏尿、跑廁所被家人以為是中邪去收驚，也有台積電員工因為在無塵室工作，要穿脫無塵衣，甚至不敢喝水的狀況。

物理治療師提供五招建議，並現場示範骨盆底肌訓練。

第一，控制體重、生活規律：體重過重會增加漏尿風險，建議在生活型態上調整，使身體質量指數（Body Mass Index, BMI）〔BMI=體重(公斤) 除以身高(公尺) 的平方〕在理想18.5至24之間。

第二，骨盆底肌肌力訓練：勤做「5510口訣操」，先找個舒服的坐姿或站姿，慢慢收縮骨盆底肌肉，感覺像把肌群向上提起，每次收縮「5」秒鐘、再來放鬆「5」秒鐘、「10」遍當作1回合、每日3回效果好、不分時刻勤勞做，不滴不漏好自在。

第三，適當飲水、定期排尿：應避免膀胱過度擴張及小便太少，建議每天的喝水量最好達到1500至2000毫升。養成定期排尿的習慣，喝水不宜過量，以免影響睡眠品質。

第四，避免刺激性的食物：減少刺激性食物，如咖啡因、酒精的攝取，以減少膀胱刺激。

第五，保持清潔、避免感染：分泌物多時，請以溫水清洗，保持乾燥，若性行為前，將陰部清洗乾淨，避免細菌從肛門帶到陰道或尿道。

台灣婦產科醫學會秘書長黃建霈指出，女性約50歲進入更年期，一開始會面臨較為嚴重燥熱、潮紅，但尿失禁問題若沒處理可能一直延續。台灣女人連線常務理事黃淑英說，心理壓力、焦慮、焦慮等都可能造成尿失禁，因此希望建議跨科別的共照團隊，包含物理治療、心理治療等。

台積電 咖啡

上一則

養生／醫師：22時就入睡 對心臟最好

下一則

健康／頭痛難耐才吃止痛藥 藥效剩3成 應1小時內服用

延伸閱讀

50歲婦口乾舌燥以為更年期 檢查才發現是免疫系統惹禍

50歲婦口乾舌燥以為更年期 檢查才發現是免疫系統惹禍
男性有更年期 醫授3招穩定「睪固酮」 告別情緒低落、肌肉流失

男性有更年期 醫授3招穩定「睪固酮」 告別情緒低落、肌肉流失
BMI愈低愈好？ 醫：完美體態要看「體脂率」較能準確反映

BMI愈低愈好？ 醫：完美體態要看「體脂率」較能準確反映
澱粉攝取過多 雲林BMI全台最高 飲食偏甜高雄不瘦反胖

澱粉攝取過多 雲林BMI全台最高 飲食偏甜高雄不瘦反胖

熱門新聞

1976年台灣第一批去RCA受訓的工程師，後來都是台灣半導體產學界的巨擘。左起曹興誠、倪其良、曾繁城、戴寶通、劉英達、陳碧灣、史欽泰、RCA公關主任。（圖／史欽泰提供）

封面故事／5道題 看「造山者」的使命感

2025-11-23 01:30
「造山者－世紀的賭注」近日在灣區上映，紀錄片導演蕭菊貞(中)、兩位製片人蔣顯斌(左)和陳添順(右)也巡迴分享拍片心路歷程。(記者江碩涵╱攝影)

封面故事／「造山者」台灣奮鬥故事 呼應矽谷精神

2025-11-23 12:15
「開車前一定要暖車」，是流傳已久的冬季駕駛迷思。(美聯社)

你知道嗎／天冷開車前 真的需要「暖車」嗎？

2025-11-23 01:17
示意圖。(Photo by Antonino Visalli on Unsplash)

本周星座／獅子座諸事順遂 巨蟹座好運相隨

2025-11-23 01:00
書名：從邊緣到核心-台灣半導體如何成為世界的心臟 作者： 史欽泰、陳添枝、吳淑敏 出版社：天下文化 出版日期：2025年3月 (圖取自博客來)

封面故事／台灣偷走美國的晶片事業？ 「從邊緣到核心」一書澄清誤解

2025-11-23 16:24
川普總統在「又大又美法」當中為領取加班費、小費的勞工以提供減稅福利。(美聯社)

稅務漫談／川普2.0法案系列：未報加班費、小費 雇主尚不會被罰

2025-11-23 01:10

超人氣

更多 >
提款不再過問用途 中國取消「領5萬人民幣需登記」規定

提款不再過問用途 中國取消「領5萬人民幣需登記」規定
李靚蕾斷開王力宏美變這樣 爆乳踩場許瑋甯邱澤世紀婚禮

李靚蕾斷開王力宏美變這樣 爆乳踩場許瑋甯邱澤世紀婚禮
核戰推演揭美高風險城市 首波攻擊前5大假想目標曝光

核戰推演揭美高風險城市 首波攻擊前5大假想目標曝光
1960後出生者 後年起67歲可領「全額社安金」

1960後出生者 後年起67歲可領「全額社安金」
55年最大規模…空巴召回6000架A320 全球航班恐大亂

55年最大規模…空巴召回6000架A320 全球航班恐大亂