理財百科／只要1小時…8招輕鬆增財富

八個只需一小時的理財修正方法。示意圖。(美聯社)

個人理財常讓人望而卻步，很少有人願意仔細閱讀信用報告、比價汽車保險 ，或細看銀行對帳單。

但如果告訴你，有些最聰明的理財「微調」其實只需不到一個小時就能完成呢？

根據今日美國報(USA Today)報導，美國樂齡協會(AARP)在其報告《一小時內就能完成的9個聰明理財修正》(9 Smart Financial Fixes You Can Tackle in an Hour)中，就提出了這樣的概念。這份報告刊登於AARP雜誌10月/11月號。

以下是我們根據AARP報告整理，並加入幾項額外建議後的版本：

這裡列出八個只需一小時的理財修正方法：

1.定期查看信用報告

理財專家建議定期查看信用報告，以防發現可能造成高昂代價的錯誤。雖然信用報告本身看起來複雜，但Bankrate資深分析師Ted Rossman指出，定期檢查非常必要。2024年的一項分析發現，幾乎一半的信用報告存在錯誤，而這些錯誤可能會影響你的信用分數。現在查看信用報告非常方便，三大信用機構均可在AnnualCreditReport.com 免費取得。

Rossman建議檢查時注意：是否有非本人帳戶，姓名或地址是否錯誤，是否出現不認識的項目。若發現錯誤，應立即向信用局或相關帳戶公司提出申訴。

2.凍結你的信用

凍結信用可防止他人以你的名義開新帳戶，是防範身分盜用的有效方法。Rossman說，「這能把壞人擋在門外，是少數能主動保護身分的措施之一。」凍結信用的過程快速且免費。美國公共利益研究團體(U.S. PIRG)提供了詳細的操作指南。

3.申請零利率 信用卡

如果你正受信用卡債務困擾，解決債務的好方法之一可能正是另一張信用卡。零利率(Zero-APR)信用卡是一個強大的還債工具：將現有高利率債務轉至零利率卡，在12至21個月的促銷期內免息償還。Rossman表示，「如果使用得當，零利率信用卡可以大幅加速還債計畫。」申請過程只需幾分鐘，但信用分數較低的申請者可能會被拒。

4.開立高收益儲蓄帳戶

最簡單的理財修正之一，就是讓儲蓄帳戶產生更高利息。

Vanguard調查顯示，超過一半的儲戶年利率低於3%。許多人因不願比較而錯過更高收益。根據NerdWallet與Bankrate的整理，許多線上銀行提供的高收益儲蓄帳戶利率可達3.5%至4%。NerdWallet首席投資撰稿人Sam Taube建議，「一定要貨比三家，確保獲得最高年收益率(APY)。」

5.比價汽車保險

MarketWatch Guides預測，2025年汽車保險費率將上漲約7.5%。AARP個人理財編輯Daniel Bortz建議，續保前務必比較多家報價。可使用 Insurify、Policygenius、The Zebra 等比價網站快速收集報價。Bortz提醒，「比較時要確保條件一致。」不同保單的理賠限額與自付額差異可能很大。

節省保費的方法包括：提高自付額；若車齡較高，可考慮取消碰撞險。

6.尋找未領回的資產

數百萬美國人有遺失或未領的資金，例如舊銀行帳戶、未兌現的薪資支票，甚至是被遺忘的401(k)退休金 帳戶。可前往MissingMoney.com查詢遺失資金；尋找遺忘退休帳戶則可至National Registry of Unclaimed Retirement Benefits。

7.檢查你的訂閱服務

許多人每月仍為不使用的訂閱付費，如影音串流或新聞網站。Bortz指出，「美國人平均有約12項媒體訂閱，但很多其實已不再使用。」CNET調查顯示，美國人每年平均浪費約200美元在未使用的訂閱上。Rossman建議：花幾分鐘檢查最近30天的帳戶活動，找出並取消不再需要的訂閱。

8.提高401(k)供款比率

增加退休儲蓄就是對未來自己的獎勵。雖然許多人已有儲蓄，但大多數仍未達到最大潛力。2025年401(k)的最高供款額為2萬3500美元，年長者可享更高上限。你可以先將供款比率提高1%至2%。Rossman說，「如果你現在存10%，能不能調成11%？只要循序漸進，你幾乎感受不到差別，但長期效果顯著。」