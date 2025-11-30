封面故事／畫家篇／克林姆的「吻」5事你該知道

我的頻道

「吻」是克林姆最受歡迎的畫作。(維基公有領域)
從商業角度來看，「吻」(The Kiss)這幅畫，被大量用在博物館精品、設計商品與廣告聯名上，商業價值極高。

可能有人不知奧地利分離派藝術大師古斯塔夫·克林姆(Gustav Klimt)，但多數人看過他的代表作一一「吻」(The Kiss)一一這幅畫用在商品上。可能是絲巾領帶、可能是抱枕茶杯墊、可能是書籤磁鐵……「吻」這幅畫，被大量用在博物館精品、設計商品與廣告聯名上，商業價值極高。

這幅創作於1907-1908年之間的的畫作，描繪了一對擁抱的情侶，他們穿著華麗的長袍，衣著風格融合了當時新藝術運動的線性結構和早期工藝美術運動的有機形態。作品採用傳統的油畫顏料，並覆以多層金箔，賦予其鮮明的現代感和引人入勝的意境。

紐約自由撰稿人Kristy Puchko曾在Mental Floss發表的「你應該知道關於克林姆畫作『吻』的的15件事」，我們來濃縮為五作事。

「吻」是自畫像嗎？

「吻」描繪了一對戀人深情相擁、親吻的場景，兩人身披一件巨大的金色長袍，這件像似斗篷的長袍保護著並環繞著這對戀人，象徵著他們永恆的愛情。這對戀人，男性身著帶有幾何圖案的長袍，象徵力量和陽剛；女性身穿以花卉和圓形裝飾的長袍，象徵溫柔和母性。女性閉眼的表情露出放鬆與喜悅，而男性的手輕柔托著她的臉，體現了愛的溫柔與親密。整幅畫作不僅是愛情的表現，也有神話和象徵意義。

男性體型較大，在此畫中占據了主導地位，在畫中女子露出跪著的小腿，她的體型較小，並未占據主導地位，但她露出了臉部，有面貌與神情，反而卻占據了畫作的主體與焦點。

畫作上方，他們的頭部與手交纏，女子的右手鉤住男子的頸部，線條迷人。兩人的頭髮各自裝飾著綠色與藍白相間的葉子與花朵，為相擁的人體點綴了幾絲浪漫。

斗篷上的簡約造型與大膽圖案則呈現工藝美術運動的影響，畫作中的螺旋圖案更可追溯到青銅時代的藝術。兩人在裝飾豐富的花草地上，畫面以金箔覆蓋，營造出神祕的氛圍，是克林姆「金色時期」的代表作。父親的金匠職業，啟發了他對金的濃厚興趣和技藝，讓他擅長於中運用金箔塗層。

部分藝術史學者認為，畫中熱吻的情侶就是克林姆與他的長期伴侶、時尚設計師艾米莉‧弗勒格(Emilie Flöge)——克林姆曾為她畫過肖像。

「吻」的創作背景？

克林姆創作「吻」時，他的藝術生涯正陷入低潮。在畫「吻」之前，克林姆因維也納大學天花板畫系列而遭到抨擊。由於畫作中出現裸露，他用於描繪「哲學」、「醫學」和「法理學」的三幅天花板畫被指控為「色情」與「變態放縱」，被拒絕展出，重創了他的名聲。

1907年，或許是因為天花板畫受到冷遇，克林姆陷入焦慮。他在信中坦言：「要麼是我太老，要麼是我太神經質、太蠢……肯定有什麼不對勁。」但不久後，他便開始創作這幅日後成為最受歡迎的畫作。

藝術家克林姆與時尚設計師艾米莉‧弗勒格，1909年在常去的阿特湖畔合影。他們是「...
藝術家克林姆與時尚設計師艾米莉‧弗勒格，1909年在常去的阿特湖畔合影。他們是「吻」裡面的男女主角嗎？(維基公有領域)

畫中女主角真有其人？

克林姆的弟弟婚後去世，克林姆因照顧弟弟之妻海倫，而結識海倫的妹妹、也是時尚設計師艾米莉‧弗勒格；艾米莉設計的服裝，常是寬鬆的印花連身裙，被認為是於改革派的風格，她們徹底顛覆了當時的束縛緊身連身裙，維也納的女權運動者極力推廣，但艾米莉卻不是以此留名青史，而是以克林姆的情人或摯友為世人所知。從克林姆寫給艾米莉的400封信中，看來像是一段只限情感和精神交流的親密友誼；有些人推測雙方是柏拉圖之戀，有人判斷是戀人無誤。據說克林姆在1918年病逝前講了一句話「艾米莉必須來」，他去世後，也留了一半的遺產給艾米莉。艾米莉熬過了納粹占領的維也納生活後，1952年，在克林姆離世24年後，她也告別人生。

當然另一方面也有人猜測，畫中的女性可能是克林姆諸多繆思或情人之一。他一生作品與情史都極為豐富，有人說可能是1907年「阿黛爾·布洛赫－鮑爾肖像畫1」畫作中的的社交名媛阿黛爾，也有人認為那一抹紅髮暗示她是斷幅畫中的模特兒。

「吻」是主題上的突破？

克林姆的作品大多聚焦於女性，因此在這幅畫融入一位男性，即便臉孔被遮掩，也十分罕見。畫中人物穿著樸素，也使這幅畫成為他較為保守的作品之一。「吻」的尺寸也較特別，呈現完美的正方形，為71吋(180.34公分) × 71吋。「吻」，是克林姆最受歡迎的作品。

「吻」 會被拍賣嗎？

1908 年，奧地利畫廊首次展出「吻」，畫家還未完成收尾工作。即便如此，美景宮的貝爾維第美術館(Belvedere Palace)依然立刻將其收入館藏，一直是鎮館之寶。「吻」是成奧地利的國寶，維也納不可能出售。但如果真要賣，預計售價將會打破「伊莉莎白·萊德勒肖像」(Portrait of Elisabeth Lederer)日前在蘇富比(Sotheby's)拍出2.364億元紀錄。

「吻」與克林姆曾被製作成紀念幣。2003 年，奧地利發行紀念 100 歐元硬幣，一面刻有「吻」，另一面則是克林姆在工作室的側影。

「吻」，展現克林姆在歐洲藝術史上的地位，也揭示了這幅名畫背後的人性情感與時代交錯。

