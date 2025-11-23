感恩季節／梅西感恩節遊行 4款氣球首次亮相

每年梅西感恩節大遊行沿途都擠滿觀眾，為花車、表演者與樂隊歡呼助陣。(美聯社)

今年的梅西感恩節 大遊行陣容浩大，歌手席亞拉(Ciara)、外國人合唱團(Foreigner)、利爾·喬恩(Lil Jon)、庫爾夥伴(Kool & the Gang)、巴斯達韻(Busta Rhymes)、米奇·蓋頓(Mickey Guyton)與堤亞娜·泰勒(Teyana Taylor)將亮相；熱門動畫電影「KPop獵魔女團」的主唱者亦將現身，頭上頂著片中可愛角色的氣球。

2024年紐約梅西感恩節遊行，操控員引導史努比氣球沿第六大道前進。(美聯社)

明星組合多樣

從芭蕾舞者泰勒·佩克(Tiler Peck)到美食節目「Hot Ones」主持人西恩·埃文斯(Sean Evans)，多樣化的明星組合，共同歡慶這個年度盛典。其中最受矚目的是奧黛麗·努娜(Audrey Nuna)、金恩在(EJAE)與雷·艾咪(Rei Ami)，她們是「KPop獵魔女團」中虛擬女團HUNTR/X的幕後唱將；電影原聲帶不僅登上告示牌200專輯榜冠軍，近期更獲頒白金唱片。電影中的呆萌老虎Derpy與喜鵲Sussie的造型氣球，也將加入遊行陣容。

今年梅西感恩節大遊行，「巴斯光年」(Buzz Lightyear)將與大家見面。(美聯社)

美聯社報導，遊行將於11月27日上午8時30分(各時區同步)展開，陣容包含32個造型氣球、三座氣球裝置(ballonicles)、27輛花車、33組小丑隊伍及11支樂隊，所有隊伍都將為聖誕老人引路。電視節目「今天」(Today)主持人薩瓦娜·格思里(Savannah Guthrie)、歐塔·卡比(Hoda Kotb)與艾爾·洛克(Al Roker)將在NBC與Peacock平台負責轉播。

三座氣球裝置中的「百老匯」(Broadway)，由音樂劇Buena Vista Social Club、Just in Time及Ragtime的演員代表，同時還有無線電城「火箭女郎舞蹈團」，以及三屆美國花式滑冰冠軍伊利亞·馬里寧(Ilia Malinin)與殘奧選手傑克·華萊士(Jack Wallace)。

每年梅西感恩節大遊行沿途都擠滿觀眾，為花車、表演者與樂隊歡呼助陣。去年NBC與Peacock平台收視人數突破3100萬，較前年增長10%，創下遊行史上最高收視紀錄。

今年梅西感恩節大遊行，「小精靈」(Pac-Man)將加入陣容。(路透)

復刻經典氣球

今年將有四款全新主題氣球首度亮相，包括「巴斯光年」(Buzz Lightyear)、「小精靈」(Pac-Man)、「超級瑪利歐兄弟」(Super Mario Brothers)中的瑪利歐，以及高32呎的洋蔥氣球馬車，車上將有八位「史瑞克」(Shrek)系列中的角色。

今年梅西感恩節大遊行，將有八位「史瑞克」系列中的角色登場。(路透)

為迎接明年遊行百年紀念，主辦單位特別復刻歷屆經典氣球，包括虹鱒、河馬、毛毛蟲及臘腸狗等造型。

今年還將推出六款全新主題花車，包括荷美郵輪、樂高、瑞士蓮巧克力、「怪奇物語」(Stranger Things)，以及由Serta床墊打造的奇幻綿羊群。

遊行樂隊將來自南卡羅來納州 、加州、德州、亞利桑納州、新罕布夏州、密西西比州、阿拉巴馬州、賓州以及巴拿馬聖地牙哥區。紐約市警察局樂隊亦將參與演出。