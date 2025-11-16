談藝／耗時20年 大埃及博物館終於開幕

全球最大的考古博物館「大埃及博物館」1日盛大開幕，在充滿法老時代意象的典禮中，無人機燈光秀於夜空中勾勒出圖坦卡門、太陽船與金字塔輪廓。(美聯社)

全球最大的考古博物館「大埃及 博物館」(Grand Egyptian Museum, GEM)11月1日盛大開幕，在充滿法老時代意象的典禮中，無人機燈光秀於夜空中勾勒出圖坦卡門、太陽船與金字塔輪廓。這座延宕已久的巨大工程，以豐富而現代的方式呈現該國數千年歷史遺產。

美聯社報導，歷經20年籌建，坐落於吉薩金字塔與獅身人面像附近的大埃及博物館，是埃及政府振興旅遊業、為陷入困境的經濟注入活力的核心項目。

目標躋身頂級博物館

這座以縮寫GEM為外界所熟知的博物館，是埃及總統塞西(Abdel Fattah el-Sissi)自2014年就任以來推動的多項大型工程之一，這些包含基礎建設的巨額投資，目的在振興因數十年停滯、又在2011年「阿拉伯之春」動盪後遭受重創的疲弱經濟。

埃及法老歷史使其長期成為旅遊勝地，但該國苦於整理與展示從小件珠寶、絢麗墓室壁畫到巍峨法老與獸首神像等數量龐大的文物，且隨著全國持續出土新文物，藏品規模不斷擴大。

這座全球規模最大的單一古代文明博物館，與以當代風格打造的建築形成鮮明對比。寬敞開放的展廳可容納約5萬件文物，並設有虛擬實境展區；自1922年出土以來，圖坦卡門法老墓葬的完整珍寶收藏首次完整展出。

全球最大的考古博物館「大埃及博物館」11月1日盛大開幕，在充滿法老時代意象的典禮中，無人機燈光秀於夜空中勾勒出圖坦卡門、太陽船與金字塔輪廓。(美聯社)

新館取代了位於開羅市區、擁有逾百年歷史的埃及博物館(Egyptian Museum)；儘管舊館新古典主義建築風格典雅，卻過於陳舊，且常被批評像「倉庫」：文物過多，卻缺乏解說。

耗資12億美元興建的GEM，始建於2005年，當時的總統為穆巴拉克(Hosni Mubarak)。2011年，動盪局勢導致工程中斷，「阿拉伯之春」革命最終推翻了強人統治；後續延宕不斷，原定夏季開幕的計畫，因6月爆發的以色列與伊朗12日戰爭而推遲。

埃及旅遊暨文物部長法帝(Sherif Fathy)表示，新博物館預計每年吸引500萬遊客，將躋身全球最熱門博物館之列。相較之下，2024年巴黎羅浮宮接待870萬人次，大英博物館650萬人次，紐約大都會 藝術博物館則為570萬人次。

官方數據顯示，2024年埃及旅客數創下約1570萬人次紀錄，貢獻國內生產總值約8%。圖為從館內可見到三座金字塔。(美聯社)

圖坦卡門 鎮館之寶

GEM採用仿照鄰近金字塔的三角形玻璃幕牆設計，常設展區面積達25萬8000平方呎。步入博物館中庭，迎面而來的是拉美西斯二世的花崗岩巨像。這位古埃及最強大的法老之一，在西元前1279至1213年間統治約60餘年，將古埃及版圖向東拓展至現在的敘利亞、向南延伸至蘇丹。

去年局部開放的12座主展廳，按時代與主題陳列從史前至羅馬時期的文物；1日起首度開放的兩座展廳，專門陳列圖坦卡門的5000件文物。這位少年法老統治時期為西元前1361至1352年，其陵墓由英國考古學家卡特(Howard Carter)於1922年在南部城市盧克索(Luxor)發現；舊埃及博物館因空間不足，僅展出約三分之一藏品。

亮點包括圖坦卡門的三座靈床與六輛戰車、金製王座、鍍金石棺，以及由黃金、石英、青金石與彩色玻璃製成的面具。

埃及知名考古學家、前文物部長哈瓦斯(Zahi Hawass)表示，圖坦卡門珍藏是GEM的鎮館之寶。他說，為何這座博物館如此重要，眾人皆期盼其開幕？只因圖坦卡門。

「大埃及博物館」1日盛大開幕，步入博物館中庭，迎面而來的是拉美西斯二世的花崗岩巨像。(美聯社)

盼提振旅遊與經濟

埃及期望新館能吸引更多遊客延長停留時間，為疲弱的經濟注入急需的外匯。該國政府同時整建了博物館周邊區域、鄰近的金字塔群與獅身人面像；新建高速公路，地鐵站 正在附近施工。開羅西部的Sphinx國際機場也已啟用，距博物館僅40分鐘車程。

自2011年以來，埃及旅遊業在多年政治動盪與暴力中飽受打擊。近年來，隨著新冠疫情消退及俄烏戰爭爆發(兩國均是埃及主要觀光客源)，旅遊市場已開始復甦。