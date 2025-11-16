周日動動腦／美國哪兩個州沒有實施日光節約時間？

我的頻道

下列十個題目讓您動動腦，先別看答案，考考自己能答對幾題?

1.美國有兩個州沒有實施日光節約時間，是哪兩個？

2.莫札特在創作《魔笛》的同時還在寫哪部歌劇？

3.公認為世界第一部推理小說的《莫爾格街凶殺案》(The Murders in the Rue Morgue)作者是誰？

4.西方中世紀大規模的獵巫行動，主要是依據哪本書來斷定一個人的巫師身分？

5.電影「侏羅紀公園」中打了一個大噴嚏的恐龍，是哪一種恐龍？

6.「芙蓉出水」一詞最初是用來比喻誰的詩歌風格清新自然？

7.史上流傳李斯害死了韓非，但兩人實為同門師兄弟，都是誰的學生？

8.據金氏世界紀錄，世界最巧合之事是一家九口人(父母和七個孩子)的生日都是8月1日，這發生在哪個國家？

9.古代的汗血寶馬如今已在中國境內絕跡，但在哪個國家還有3000匹左右，並且還畫在該國的國徽上？

10.《二十四史》當中的「前四史」是史記、漢書，以及另外哪兩部？

答案：1.夏威夷、亞利桑納 2.狄托的仁慈 3.愛倫坡 4.女巫之槌 5.腕龍 6.謝靈運 7.荀況 8.巴基斯坦 9.土庫曼 10.後漢書、三國志

