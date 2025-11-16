移民專頁／人在境外 H-1B延期獲批可返美國

讀者問：

我是某中廠的SWE2，是H-1B 身分。我收到通知，I-140被批准了。這一年來，因為各公司的裁員以及組裡專案進展很不順利，我覺得十分心累，常常失眠，想好好休息一段時間，所以我在考慮回國。我知道現在拿到I-140的話，綠卡 排期應該會等很多年，我可以不可以現在回國，然後過幾年再用我的H-1B從國內找美國工作，然後回美國。我可以不用抽籤，重新走PERM和I-140，保證排期到之前身分都準備完畢。這是可行的嗎？

還有一個問題，就是我的H-1B今年9月過期，公司已經申請好了延期，從9月開始生效。我現在回國，對這個延期有什麼影響呢？

答：

在你第一種情況下，即返回祖國並在幾年後嘗試返回美國時，你應該能夠利用H-1B簽證 剩餘的時間在美國尋找工作並返回。這樣你就可以避免簽證抽籤，並且可以讓其他公司幫你處理PERM和I-140申請，並在過程中自動計算你的優先日期。我猜你對H-1B延期的擔憂是針對另一種情況，對於H-1B延期，你可以在延期審理期間或延期獲批後返回美國(前提是你持有有效的H-1B簽證)。