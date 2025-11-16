我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國再出招 對日本發布留學預警：當地對中國人的犯罪變多

律師：ICE為讓非法移民自願遞解 招數超多

移民專頁／人在境外 H-1B延期獲批可返美國

李亞倫律師主答
聽新聞
test
0:00 /0:00

讀者問：

我是某中廠的SWE2，是H-1B身分。我收到通知，I-140被批准了。這一年來，因為各公司的裁員以及組裡專案進展很不順利，我覺得十分心累，常常失眠，想好好休息一段時間，所以我在考慮回國。我知道現在拿到I-140的話，綠卡排期應該會等很多年，我可以不可以現在回國，然後過幾年再用我的H-1B從國內找美國工作，然後回美國。我可以不用抽籤，重新走PERM和I-140，保證排期到之前身分都準備完畢。這是可行的嗎？

還有一個問題，就是我的H-1B今年9月過期，公司已經申請好了延期，從9月開始生效。我現在回國，對這個延期有什麼影響呢？

答：

在你第一種情況下，即返回祖國並在幾年後嘗試返回美國時，你應該能夠利用H-1B簽證剩餘的時間在美國尋找工作並返回。這樣你就可以避免簽證抽籤，並且可以讓其他公司幫你處理PERM和I-140申請，並在過程中自動計算你的優先日期。我猜你對H-1B延期的擔憂是針對另一種情況，對於H-1B延期，你可以在延期審理期間或延期獲批後返回美國(前提是你持有有效的H-1B簽證)。

H-1B 簽證 綠卡

上一則

料理功夫/牛蒡料理3道

下一則

移民專頁／EB-1A已獲准 有幾種方式保持配偶身分

延伸閱讀

H-1B簽證持有者配偶 恐面臨失去工作許可的威脅

H-1B簽證持有者配偶 恐面臨失去工作許可的威脅
想要更好的生活品質 美國中產階級掀海外定居潮

想要更好的生活品質 美國中產階級掀海外定居潮
史上頭一遭…嚴打濫用H-1B簽證 勞工部展開175項調查

史上頭一遭…嚴打濫用H-1B簽證 勞工部展開175項調查
F-1學生簽申請換H-1B 不收10萬元

F-1學生簽申請換H-1B 不收10萬元

熱門新聞

兩步驟能將香蕉的保鮮期延長至兩個星期。(圖／123RF)

你知道嗎？／鹽、小蘇打 助香蕉保鮮期延長至2周

2025-11-09 01:09
在某些州，部分退休人士可以享有相對寬鬆的稅務待遇。示意圖。（美聯社）

理財百科／這些州優待退休族 社安金、401(k)等收入免税

2025-11-09 01:17
聯邦醫療保險的A部分主要支付住院、手術、臨終關懷與部分居家護理。(圖／123RF)

紅藍卡／傳統紅藍卡主要支付住院費等 這些範圍不給付

2025-11-09 01:22
旅美收藏家盧天發講解清光緒年間藏品「格蘭特粉彩魚盤」。(記者戴慈慧╱攝影)

封面故事／烈火煉瓷亦煉人生 盧天發的三十年尋瓷之路

2025-11-09 01:30
加大和州大共同進行的研究表示，全面禁止學生在校園內使用手機弊大於利。(美聯社)

美國現象／校園禁用手機 研究：弊大於利

2025-11-09 13:10
清康熙虎皮三彩碗。（圖/盧天發提供）

封面故事／30年「御瓷紋章」珍藏 世界日報文化藝廊亮相

2025-11-09 01:29

超人氣

更多 >
活不下去才能領 農業部：糧食券將全面重新申請

活不下去才能領 農業部：糧食券將全面重新申請
川普與MAGA盟友決裂 眾議員格林：殺雞儆猴

川普與MAGA盟友決裂 眾議員格林：殺雞儆猴
官媒：中方已做好對日實質反制準備 首次使用「這兩詞」

官媒：中方已做好對日實質反制準備 首次使用「這兩詞」
強迫員工睡館嫂？館長不忍了「親自直播公開真相」

強迫員工睡館嫂？館長不忍了「親自直播公開真相」
英國大規模迷姦案 中國男遭判無期徒刑 受害者跨中、英

英國大規模迷姦案 中國男遭判無期徒刑 受害者跨中、英