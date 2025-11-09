移民專頁／H-1B申請「中籤機會」 或將與薪資成正比

川普政府於9月24日在「聯邦公報」上公布了一項名為「尋求提交受名額限制H-1B 申請的登記註冊人與申請人的加權篩選程序」的規則提案，內容提出了一種新的H-1B名額抽籤選拔方式。公眾意見的提交截止日期為2025年10月24日。該規則要點是：若H-1B名額超出限額，篩選將優先給予願意支付最高薪資等級給申請人的機構。

還有法律挑戰

美國政府於2025年9月19日突然發布令人意外的總統公告，宣布對2025年9月21日及之後提交的新H-1B申請加收10萬美元附加費。在此之前，H-1B名額將超出限額幾乎毫無疑問。但現在，情況可能略有不同，因為許多機構不會願意支付10萬美元來雇用來自海外的申請人。

若假設預期中的法律挑戰未能成功、該公告中的10萬美元附加費仍然維持、且註冊登記人數確實超出配額上限，那麼規則內容實際上像是一種「加權抽籤」。在此制度下，願意支付較高薪資等級的機構將獲得更多「中籤機會」，如同彩票球：第IV級薪資可獲得4球、第III級3球、第II級2顆球、第I級1顆球。若同一位申請人由多個機構贊助，則該申請人所獲得的球數將以所有申請中最低的薪資等級為準。

示警詐欺手段

美國移民 局警惕其中可能出現一些欺詐手段，例如，一些申請人或其關聯實體在抽選中獲得最高工資球數的申請人後提交H-1B申請，然後自行或關聯實體轉移或修改申請，從而將工資降低到較低工資水平。

另一個可能的伎倆是提交一份新的或修改後的申請，其中包含相同的擬定工資，但更改工作地點，使擬定工資與目標工作地點的較低工資水平相對應。擬議規則中對關聯實體的定義相當廣泛，除了母公司、子公司或關聯公司外，還包括非透過公司持股與控制而相關的實體；判斷關聯性時，美國移民局可能考慮的因素包括家庭關係、地點接近度、領導層結構、工作經驗、類似的工作職責以及基本相似的支持文件。美國移民局會綜合考慮所有情況，並做出決定。

以上情況可能不會引起美國移民局的關注，但在註冊登記和正式遞交申請期間更改工作地點可以被允許。例如，雇主擁有多個辦事處，但確保將員工安排到不同的辦事處，新地點的薪資仍達到或超過相同的薪資等級。程序上，在填寫登記甄選資料時，機構必須勾選OEWS(職業就業工資統計)薪資水準最高的方格，並提供相應的SOC(標準職業分類)代碼和預定工作地區。

至於明年H-1B名額可能無法全數填滿，應注意約有70%的H-1B名額由印度籍人士填補，其中多數為海外申請人。若每位海外申請人需額外支付10萬元，許多機構可能不願負擔。此外，傳統的抽籤程序並非僅選出8萬5000人填補普通與碩士名額，美國公民 及移民服務局過去通常會甄選超過12萬人，以應對部分機構未最終提交申請、申請被拒、撤回或退件的情況。