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人最少、貨最齊 Trader Joe's平日上午剛開門為最佳購物時機

記者朱敏梓／綜合報導
連鎖超市Trader Joe's。（美聯社）
連鎖超市Trader Joe's。（美聯社）

Trader Joe's是不少民眾心中最愛，從冷凍食品、零食、甜點到季節限定商品都擁有大批忠實粉絲，但也因人氣居高不下，店內經常擠得水洩不通。究竟什麼時候去，才能避開人潮、買到最齊全商品？最近多名Trader Joe's員工及資深顧客分享採購心得，揭露一天之中「最好」與「最糟」的購物時段。

不少網友在Reddit表示，如果最怕人擠人，有一個時間最好直接避開──周末。由於許多上班族平日忙於工作，通常都會利用周六、周日一次採買一周所需食材，因此周末幾乎是Trader Joe's最忙碌時段。店內走道狹窄，推著購物車的顧客經常擠成一團，不少人還形容，在生鮮蔬果區挑選花椰菜、在起司櫃前找商品，都可能因人潮太多而寸步難行，結帳隊伍更是大排長龍。

什麼時間才是黃金購物時段？多名Trader Joe's員工一致推薦，平日上午剛開門後最值得前往。多數門市上午8時開始營業，約8時15分左右，人潮仍相對稀少，補貨工作也大致完成，不但商品種類最齊全，也能避開尖峰人潮，購物體驗相對輕鬆。

除開門後的時段外，員工也建議，如果時間允許，周二、周三上午或中午以前通常也是相對清閒的時間。由於避開周末補貨人潮及周一採買需求，店內客流量較少，無論挑選商品或排隊結帳，都比其他時段輕鬆不少。不過，若想購買特定熱門商品或季節限定商品，仍建議提早前往，以免撲空。

也有人偏好在接近打烊前購物。支持者認為，此時人潮通常已經散去，購物環境安靜許多；但缺點也相當明顯，部分熱門商品、生鮮蔬果及烘焙食品可能早已售罄，能挑選的品項相對有限，因此是否適合仍視購物需求而定。

此外，也有不少顧客分享其他避開人潮的小技巧。例如有人認為周一下午是不錯選擇，因為店內通常已補足周末賣出的商品，蔬果也相當新鮮；也有人表示周五晚上反而比想像中清閒，因不少家庭忙著準備周末活動，進店購物的人數相對較少。

不過，員工也提醒，每家Trader Joe's門市所在社區不同，人潮高峰時間也會有所差異。例如位於商業辦公區附近的門市，中午可能因上班族外出採買而突然湧入大量顧客；住宅區門市則可能在傍晚下班時間最熱鬧。因此，如果想知道自己常去門市的人潮規律，最簡單的方法就是直接打電話詢問店員，他們通常都樂於分享各店最適合購物的時段。

精華 FAQ

  • 多名員工一致認為，平日上午剛開門後最理想，約8時15分左右人潮仍少，補貨也多已完成，商品種類最齊全，購物與結帳都較輕鬆。

  • 因許多上班族會在週末一次採買一週食材，店內顧客暴增，狹窄走道更顯擁擠，生鮮區和結帳隊伍都容易卡住，整體購物體驗較差。

  • 除開門後外，週二、週三上午或中午前通常也較清閒；接近打烊前人少但熱門商品可能售罄。各店高峰不同，最好直接詢問店員。

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