Costco租車省很大 有人為此辦會員卡

Costco Travel提供會員專屬租車優惠，除享折扣價格外，部分方案還包含第二位駕駛人免加價、可免費取消及取車時付款等福利。（取材自Costco Travel官網）

根據汽車媒體Motor1.com報導，一名美國媽媽近日分享家庭旅遊租車 的省錢經驗，原本租一輛七人座廂型車報價超過1000美元，但透過好市多 （Costco ）會員專屬的Costco Travel預訂後，價格降至570美元，省下逾400美元。影片曝光後引發熱議，不少網友直呼，「光這一次租車就把會員費賺回來了。」

TikTok創作者Gingy（@toldbygingy）表示，她為即將到來的家庭公路旅行尋找租車方案，希望租一輛可容納七人的Chrysler Pacifica廂型車（或同級車款）。一開始向租車公司查價，報價超過1000美元；改由Costco官網Travel服務搜尋後，同樣租車公司、同樣車型，價格只要570美元。

她表示：「完全是同一輛車、同一家租車公司，只因為有Costco會員資格，就省下超過400美元。」

她也在留言中分享，只要登入Costco官網，點選Travel頁面，輸入租車日期及還車時間，即可查看會員專屬價格。她也曾到Expedia比價，雖然價格比直接向租車公司預訂便宜，但仍不如Costco會員優惠。

影片發布後，不少網友分享類似經驗。有網友表示，之前為了家庭旅行租廂型車，比較後發現Costco會員價格便宜約300美元，乾脆先辦會員再租車。不少人也認為，若一年有一、兩次租車需求，單次省下數百美元，就足以抵回一整年的會員費。

根據Costco Travel官網，目前平台與Alamo、Avis、Budget及Enterprise等多家大型租車公司合作，提供會員專屬優惠。除折扣價，多數方案還提供第二位駕駛人免額外收費，只要符合租車公司的年齡及資格規定，即可免費登記共同駕駛，對家庭出遊相當實用。

Costco Travel採「先預約、取車時付款」模式，大多數訂單也可免費取消。若日後發現更低價格，消費者可重新預訂新方案，再取消原有預約，不需支付取消費用。

Motor1.com提醒，Costco Travel並非任何情況下都是最低價。租車費用會受到日期、地點、車型及市場需求影響，建議消費者仍應比較租車公司官網、Expedia等平台比價，並留意最終費用是否包含稅金、附加費、保險、里程限制及取還車地點等條件，以免只比較基本租金，卻忽略其他額外支出。