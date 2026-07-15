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防沒省錢反而榨乾荷包 逛好市多切忌衝動消費

編譯組／綜合報導
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好市多之所以會成為衝動購物的溫床，原因很簡單—該公司不斷地更換庫存並推出令人興奮...
好市多之所以會成為衝動購物的溫床，原因很簡單—該公司不斷地更換庫存並推出令人興奮的新商品，藉此誘使會員花更多錢。（美聯社）

TheStreet新聞網報導，像好市多Costco）這類的量販倉儲俱樂部，初衷是為了幫消費者省錢。透過大宗採購，確實能降低單件商品的成本，且該零售巨頭從生鮮雜貨到電子產品，向來都以極具競爭力的價格聞名。

然而，理財專家拉姆齊（Dave Ramsey）卻警告，在好市多購物時的一個常見習慣，可能會在不知不覺中榨乾你的財務，而非改善你的荷包。

拉姆齊深知，在購物時順手買下不在計畫內的商品是非常普遍的現象，他甚至稱這是一種「再正常不過」的行為。但拉姆齊也指出，美國人平均每月在「衝動消費」上花費150美元。一年下來，這筆開銷就是1800美元；而若拉長到人生的漫長歲月來看，累積金額竟可達到驚人的10萬8000美元。

正如拉姆齊所言，衝動購物的背後有諸多原因。有時，我們依靠「購物療法」來撐過糟糕的一天；有時，我們則是因為「無法抗拒超值優惠」而買下了計畫外的商品。

然而，問題在於現今許多大眾的財務狀況根本無法負擔這些額外支出。根據Bankrate的報告顯示，全美僅有41%的民眾擁有足夠的儲蓄來應付1000美元的緊急開支。另據Bank of America數據，全美有將近四分之一的家庭過著「月光族」的生活。與此同時，Capital One的資料也顯示，美國消費者平均背負著6595美元的信用卡債務。

衝動消費不僅讓存錢、打破月光族惡性循環變得更加困難，還可能讓信用卡的債務問題呈指數級惡化。

好市多之所以會成為衝動購物的溫床，原因很簡單—該公司不斷地更換庫存並推出令人興奮的新商品，藉此誘使會員花更多錢。

如果你曾注意到好市多的貨架走道指標並不明確，這其實並非疏忽，而是刻意為之。好市多希望會員在推車漫步、尋找購物清單上商品的同時，能在過程中注意到更多吸引人的物件，從而提高單次推車的結帳金額。

然而，這種「尋寶式」的購物體驗雖然讓逛賣場變得更有趣、更有參與感，卻可能對消費者的個人財務造成傷害。

為此，拉姆齊針對前往像好市多這類的賣場購物時，提出了幾點實用建議：

－制定預算並嚴格執行。

－預先留出一兩樣「計畫中的娛樂消費」額度，避免現場徹底失控。

－改用現金購物，以實體鈔票限制額外支出。

在好市多購物最終確實能帶來巨大的省錢效益。但拉姆齊強調，關鍵在於會員們切勿在精打細算的過程中，不小心「自損錢包」。

精華 FAQ

  • 因為賣場會不斷更換庫存、推出新商品，並刻意讓動線不夠明確，促使會員邊找清單商品邊注意到更多想買的物件，最後提高結帳金額。

  • 他認為衝動消費很常見，但長期累積會讓開支大增，甚至惡化儲蓄不足與信用卡債務問題，對已經月光的人尤其危險。

  • 他建議先制定並嚴格執行預算，預留1到2樣計畫中的娛樂消費，並盡量改用現金付款，以實體鈔票限制額外支出、避免失控。

好市多 Costco

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