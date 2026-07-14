好市多熟食區新品草莓蛋糕聖代 華人追捧：好吃不甜

好市多美食廣場近日推出夏季限定「草莓蛋糕聖代」，目前已陸續在全美部分門市上市。（記者朱敏梓／攝影）

炎炎夏日，一杯解暑冰淇淋必不可少。好市多 （Costco ）美食廣場近日推出夏季限定新品「草莓蛋糕聖代」（Strawberry Shortcake Sundae），甫上市便在社群平台掀起熱議，被譽為「好市多美食廣場史上前三名甜點」。

這款甜品也受到不少華人 消費者追捧，多位試吃者表示「好吃不甜」、「草莓味濃」，認為整體風味比不少冰淇淋專賣店更驚艷。

這款草莓蛋糕聖代目前已陸續在全美部分好市多美食廣場上市，售價2.99美元，以草莓霜淇淋為基底，搭配濃郁草莓果醬及鬆軟蛋糕粒，重現經典草莓蛋糕的風味。相較美食廣場平時販售的香草、巧克力霜淇淋，草莓口味並不常見，因此新品一推出，便吸引不少會員搶先品嘗。

經常分享好市多新品的社群帳號「Costco Hot Finds」創作者Laura Lamb試吃後表示，好市多的草莓冰淇淋一直是她最喜歡的口味，而這次加入草莓果醬與蛋糕粒後，讓整體口感更加豐富，因此將這款新品列為其心目中「好市多美食廣場史上前三甜點」。不少網友在其評測下紛紛留言表示，「我要買兩杯，一杯現在吃、一杯留著之後吃」、「終於等到草莓口味回歸」，甚至有人形容，這是吃過最好吃的草莓冰淇淋之一。

南加州華人Phoebe近日特地前往品嘗。她表示，原本以為美式甜點通常偏甜，但實際吃起來卻出乎意料，「甜度剛好，一點也不膩。」她說，蛋糕粒帶有淡淡的鹹甜風味，與草莓冰淇淋搭配得恰到好處，不僅增加口感層次，也讓整體風味更加平衡。「最驚喜的是裡面可以吃到大顆粒草莓果醬，每一口都有濃濃草莓香，非常香甜，吃起來很有水果的自然甜味，不像一般糖漿那麼死甜。」

另一位南加州華人吳女士則表示，這是她第一次嘗試好市多美食廣場的冰淇淋，沒想到一吃就被驚艷。「比很多冰淇淋專賣店都好吃。」她認為，這款聖代的草莓香氣自然，甜而不膩，蛋糕粒讓口感更加豐富，「很適合中國胃，不會甜到吃幾口就膩，整杯吃完也不覺得有負擔。」

目前草莓蛋糕聖代屬季節限定商品，並非所有好市多門市同步供應，各地上市時間可能略有不同。記者日前走訪華人聚居的阿罕布拉好市多門市時，已發現這款新品上架。不少會員表示，若近期前往好市多採買，不妨順道到美食廣場品嘗這款夏季限定甜點，以免錯過販售期間。

「草莓蛋糕聖代」以草莓霜淇淋搭配草莓果醬及蛋糕粒，售價2.99美元。（記者朱敏梓／攝影）