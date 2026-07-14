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好市多 高收入者最愛逛的超市 勝高端Whole Foods、Erewho

記者子為／綜合報導
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一份調查顯示，在年收入至少15萬美元的受訪者中，有11%表示好市多是他們最常採買...
一份調查顯示，在年收入至少15萬美元的受訪者中，有11%表示好市多是他們最常採買食品雜貨的超市。（記者子為／攝影）

根據市場研究機構YouGov最新調查，美國年收入15萬美元以上的高收入家庭，在採買食品雜貨時最常選擇的超市，並非以高端定位聞名的Whole Foods或Erewhon，而是主打大包裝、性價比的好市多Costco）。

FOX電視台報導，調查顯示，在年收入至少15萬美元的受訪者中，有11%表示好市多是他們最常採買食品雜貨的超市，在所有品牌中排名第一；其次為「其他超市」（14%）、Kroger（10%）及Walmart Supercenter（8%）。儘管好市多採會員制，年費介於65至130美元，仍吸引不少高收入家庭固定消費。

YouGov將高收入家庭定義為年收入至少15萬美元、約為全美家庭收入中位數兩倍以上的家庭，此族群約占美國人口10%。

調查也發現，高收入家庭的食品支出明顯較高。約51%的高收入家庭每周花費超過150美元購買食品雜貨，而中低收入家庭僅有28%每周支出超過150美元。

相較之下，中低收入族群最常光顧的則是Walmart Supercenter，有20%的受訪者表示這是他們主要採買食品的超市；好市多則僅有5%的中低收入受訪者選擇。

對於調查結果，南加聖塔蒙尼卡（Santa Monica）食品產業分析師Phil Lempert表示，這並不令人意外。他指出，高收入家庭通常人口較多，更適合購買好市多的大包裝商品；此外，收入較高的人往往也更重視商品價值，因為懂得精打細算也是他們累積財富的原因之一。

他表示，好市多的大包裝與較低的單位價格，對需要大量採買的家庭具有相當吸引力，即使需要支付會員費，長期下來節省的金額仍足以抵銷成本。

不過，Lempert坦言，Kroger在高收入族群中的排名讓他感到有些意外。他認為，消費者最終還是傾向選擇住家附近的超市，而好市多門市主要集中於大型都會區及郊區，因此居住地也是影響消費習慣的重要因素。

此外，隨著油價維持高檔，消費者也愈來愈不願意為省幾美元而開車前往較遠的超市購物。

Lempert表示，在經濟前景仍充滿不確定性的情況下，消費者會變得更加謹慎，「當人們對未來感到不安時，就會變得更節省。」

他也分享幾項省錢採買技巧，包括購物前先列好清單、比較商品單位價格、善用大包裝商品，以及採用線上訂購、到店自取等方式，避免衝動消費。

他舉例指出，美國農業部（USDA）對部分乳酪產品設有相同品質標準，但陳列於特色起司專區的切達起司，價格往往比一般乳製品冷藏區同等品質的產品高出20%至30%。

另外，海鮮櫃販售的魚類不少其實也是先冷凍再解凍，相較之下，直接購買冷凍海鮮通常價格更便宜。

精華 FAQ

  • 根據YouGov最新調查，年收入至少15萬美元的高收入家庭最常選擇好市多作為主要採買超市，比例為11%，排名第1，甚至勝過以高端定位聞名的Whole Foods與Erewhon。

  • 分析師指出，高收入家庭常人口較多，適合購買好市多的大包裝商品；加上他們也重視商品價值與單位價格，即使要付會員費，長期節省的金額仍可能足以抵銷成本。

  • 中低收入族群最常光顧的是Walmart Supercenter，有20%的受訪者選它為主要採買超市；相較之下，好市多只有5%。此外，住家距離、油價與外出成本也會影響他們的購物選擇。

好市多 低收入 Costco

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