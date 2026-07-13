好市多免費試吃 一小口背後藏高明行銷術

走進好市多，除了堆滿貨架的大包裝商品，許多消費者最期待的行程之一，就是穿梭賣場間尋找各個免費試吃攤位。（本報檔案照／記者邵敏攝影）

走進好市多 ，除了堆滿貨架的大包裝商品，許多消費者最期待的行程之一，就是穿梭賣場間尋找各個免費試吃攤位。從餅乾、起司、熟食，到水果、健康食品，這些小份量的試吃品看似只是購物體驗的一部分，卻早已成為好市多最具代表性的品牌特色之一。

對消費者而言，免費試吃帶來的是驚喜與樂趣；但對好市多而言，這背後其實是一套精心設計的行銷策略，透過「免費的一口」，刺激消費者購買整份商品，同時強化會員對品牌的黏著度。

根據USA Today報導，好市多消費者Caitlin Johnson就是這項策略的忠實受益者。這名來自紐約長島 的34歲廣告主管笑稱：「我不告訴好市多我需要什麼，是好市多告訴我我需要什麼。」

她表示，原本只是逛賣場，看到戶外家具可能突然覺得「價格太划算，不能錯過」；看到Dyson吸塵器特價，又會開始認為「家裡好像真的需要換一台」。

而免費試吃，更是讓她經常失守。有一次，她原本兩次經過花椰菜試吃攤都沒有停下來，但看到其他消費者紛紛稱讚，她最後忍不住嘗試，結果直接買了兩盒回家。「我試吃過的東西，有八成最後都會帶回家。」

事實上，好市多從未公開透露免費試吃活動帶來多少營收，也不願分享相關數據，但市場普遍認為，沒有任何一家大型零售商像好市多一樣，將試吃文化打造成年輕世代與家庭消費者熟悉的購物象徵。

研究顯示，免費試吃不僅能增加消費者對商品的好感，也能提高購買機率。GlobalData Retail董事總經理Neil Saunders表示，試吃活動背後有明確商業目的，但同時也塑造了好市多「重視顧客體驗」的品牌形象。他指出，試吃具有「光環效應」，讓消費者感受到好市多願意提供額外價值。且試吃商品的消費者，更有可能購買該產品。

美國馬里蘭大學（University of Maryland）行為經濟學家Aner Tal指出，免費試吃最重要的作用，是創造消費者對產品的「第一印象」。此外，試吃也解決了消費者購買時最大的疑慮「不知道好不好吃」。

杜克大學心理學與行為經濟學教授Dan Ariely表示，免費本身就具有強大的心理吸引力。他指出，當人們獲得免費商品時，除了享受產品本身，也會產生一種想要回應的心理，因此許多消費者會選擇購買商品，形成「互惠效應」。

他也指出，試吃時消費者會高度集中注意力在那一口食物上，即使味道未必比平常吃到的更強烈，大腦仍可能放大當下感受，讓它變成「特別的一口」。