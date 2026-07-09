比好市多便宜還好吃？山姆烤雞奪全美第一

消費者報告針對10家超市的烤雞進行盲測，其中山姆會員店的Member's Mark烤雞獲得最高評價。（Sam's Club官網）

超市烤雞因價格實惠、方便快速，成為不少家庭解決餐食的熱門選擇。不過，到底哪家烤雞最好吃又最安全？消費者報告近日針對美國10家連鎖超市的烤雞進行口味、營養及食品安全測試，結果顯示，深受不少消費者喜愛的好市多 （Costco ）烤雞並未奪冠，而是由山姆會員店（Sam's Club）拿下整體風味第一。

消費者報告此次針對好市多、山姆會員店、Whole Foods、沃爾瑪 等10家超市的烤雞進行盲測，分別在不同門市購買樣本，送往實驗室評比口味，同時檢測雞肉鈉含量，以及塑膠包裝與雞肉中是否含有雙酚A（BPA）、鄰苯二甲酸酯（Phthalates）及PFAS等化學物質。

測試結果顯示，山姆會員店的Member's Mark烤雞獲得最高評價，評審認為其外皮色澤金黃，肉質鮮嫩多汁，具有濃郁烘烤香氣，並帶有淡淡洋蔥及大蒜風味。此外，山姆會員店的烤雞售價為4.98美元（約3磅），比好市多的經典烤雞售價還便宜1美分。

好市多的烤雞排名也緊追在後，雞肉同樣鮮嫩多汁，但不同樣本間鹹度差異較明顯。此外，Stop&Shop、沃爾瑪、Wegmans及Whole Foods的烤雞也被列為整體表現最佳；BJ's、Hannaford、ShopRite及The Fresh Market則較適合作為湯品、三明治及沙拉等料理食材。

在營養方面，消費者報告指出，大多數超市烤雞在烹調前都會注射含鹽水（Brine），藉此減少烹煮時水分流失，使雞肉保持鮮嫩多汁，但也會提高鈉含量。此次測試中，只有Whole Foods的烤雞未經鹽水注射。

根據各品牌標示，每3盎司雞肉鈉含量約250至460毫克，而成人每日建議鈉攝取上限為2300毫克。不過，實驗室檢測發現，多數樣本的鈉含量均低於包裝標示。此外，不少品牌使用的鹽水還含有糖、天然香料、磷酸鈉及卡拉膠等成分，其中卡拉膠曾在部分研究中與腸道發炎及潰瘍性結腸炎有關，專家建議消費者可留意成分標示。

除口味與營養，報告也針對塑膠包裝安全進行檢測。結果顯示，所有品牌包裝及雞肉均未驗出PFAS（全氟及多氟烷基物質），雞肉本身也未檢出雙酚A。不過，五家超市的包裝驗出雙酚類化合物，其中四家包裝雖標示「不含BPA」，仍檢測到相關化學物質。

至於鄰苯二甲酸酯，除ShopRite外，其餘品牌的包裝及雞肉皆有檢出，其中好市多及沃爾瑪雞肉中的含量最高。研究指出，成年人若每周食用超過45盎司，可能超過安全參考值；對幼童而言，每周則建議不超過12.5盎司。

消費者報告提醒，消費者挑選烤雞時，可優先選擇整體呈金黃色、外皮光滑、不乾皺的產品，若包裝上標示出爐時間，可挑選最新鮮的一批。

食品安全方面，專家建議，烤雞買回家後應於兩小時內食用或放入冰箱冷藏，以避免細菌滋生；若打算日後再食用，應先將雞肉移至玻璃或其他耐熱容器保存，不建議連同原塑膠包裝直接加熱。剩餘雞肉冷藏可保存四天，若需冷凍則建議於購買後四天內完成，並於四個月內食用。