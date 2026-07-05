好市多新品藍莓卡士達派 華人讚清爽像蛋塔

好市多推出新款甜品藍莓卡士達派，一個重約4磅，售價18.99美元，華人誇讚好吃不甜。（記者王若然／攝影）

好市多 推出新款甜品：藍莓卡士達派（Blueberry Custard Pie）。這款甜品在網上評價不一，但在華人 顧客群眾口碑極佳。有華人說，這款派藍莓超多，蛋糕主體不甜，吃起來就像大號蛋塔。

卡士達派又稱蛋奶派，主要特色是由酥脆的派皮（Pastry Crust）包裹著由雞蛋、牛奶（或鮮奶油）、糖和香草精混合而成的濃郁蛋奶餡，在烘焙後凝固成滑順的口感，通常表面還會灑上肉豆蔻增香。好市多這款藍莓卡士達派沒有肉豆蔻或肉桂粉。

目前這款派已在美國各店上架，南加州門店售價18.99美元，重足有4磅。小紅書華人網友介紹，蛋糕上面鋪著密密麻麻的新鮮藍莓，「超足量」。光是藍莓恐怕就值5美元。至於大家關心的甜度，藍莓上有淡淡一層糖霜，蛋奶派就像中國的蛋塔甜度，配合藍莓吃甜度剛好，蛋奶派吃起來則很像蛋塔。

有網友表示，派上的藍莓很大很新鮮，也很甜，但蛋奶派與蛋塔有區別。不是滑嫩那種口感，更像是厚一點的雙皮奶，最底下的薄薄餅皮豐富了層次。「我覺得整體都沒有（中國）肯德基蛋塔那麼甜，是好吃的。」但她也提到，「如果量小一點屬於我會回購的程度，但實在太大了。」

也有華人網友認為，蛋奶派沒有蛋塔的奶香，有些過於清淡。有人卻覺得，這款派相較蛋塔，配合新鮮藍莓，吃起來更清爽。

根據MSN報導，Reddit論壇上有網友表示，這款派吃起來像「藍莓加上冷炒蛋」；還有人擔憂這些新鮮藍莓容易腐爛，保質期太短。另有人說，整個派應該增加別的味道來豐富層次。也有網友表示，這款派很方便，特別適合在聚會上食用。

好市多的蛋糕不管味道如何，因為「個頭」大，顧客常常煩惱短期內吃不完。對於這款藍莓卡士達派，有網友建議，可以將藍莓取下來單獨裝起來，剩下的派分塊裝起來，吃不了的可以先冷凍。

好市多推出新款甜品藍莓卡士達派，一個重約4磅，售價18.99美元。（記者王若然／攝影）