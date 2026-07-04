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好市多鹼水貝果 華人稱美味飽腹

記者王若然／洛杉磯報導
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好市多推出新品鹼水貝果，華人喜歡當主食吃 ，該為「美味、飽腹」。（取自好市多 ）
好市多推出新品鹼水貝果，華人喜歡當主食吃 ，該為「美味、飽腹」。（取自好市多 ）

好市多近期推出的烘培新品鹼水貝果（Pretzel Bagels）在全美各地掀起熱潮。不少愛好鹼水麵包的華人感到驚喜，稱這款貝果無添加糖，味道很好，適合一日三餐吃。

加州郵報報導，好市多自營品牌Kirkland Signature鹼水貝果採用「巴伐利亞風格（Bavarian Style）」製作，擁有柔軟的內層口感，以及帶有嚼勁的椒鹽捲餅外皮。好市多最近開始將貝果改為單包販售，而不是一次購買兩包。這款最新加入貝果家族的新品也不例外。每包售價4.99美元，內含8個貝果。

好市多Pretzel Bagel每包售價僅4.99美元，內含8個貝果。（取自好市...
好市多Pretzel Bagel每包售價僅4.99美元，內含8個貝果。（取自好市多）

「Pretzel」意思是德國蝴蝶餅。「Pretzel Bagel」是兩者結合的創意烘培，特色是麵

團會先浸泡在「鹼水」中再進行烘焙，表皮呈現深褐色，且帶有獨特的鹼水香氣與光澤。口感上，外皮比一般貝果更薄脆酥香，內部則是扎實又有嚼勁，通常表面會撒上粗海鹽、芝麻等。但好市多的這款貝果，表面沒有撒鹽粒。

這款鹼水貝果零添加糖，一個還有7克脂肪、12克蛋白質，有340卡，且不含防腐劑，最好在期限內吃完或注意保鮮。

加州郵報報導，這款新品吃法多樣，可直接搭配厚厚一層奶油乳酪食用，無論烘烤或不烘烤都很適合。也可以把它當做三明治麵包，甚至取代漢堡麵包使用。還有不少消費者將它改造成迷你披薩，只要加入適量的番茄醬、滿滿的起司和義大利臘腸，再稍微烘烤一下即可。

目前華人顧客對這款貝果的評價很高。一位華人網友在小紅書留言：「這超好吃。」「這個配牛油果很絕。」「買了買了，好吃啊」，還有人說這款貝果零添加糖，吃著無壓力。一Instagram用戶在好市多發布這款貝果的貼文下留言：「不用再說了，直接給我30個。」另一位網友表示：「一定要盡快去試試看這個。」

也有華人質疑貝果的熱量，稱一個就340卡，7克脂肪，著實有點高，而且口味偏鹹。也 有人確認，貝果可以當正餐吃，這樣的熱量很正常。有華人稱，早上吃一個鹼水貝果配一杯拿鐵，很有飽腹感。

精華 FAQ

  • 這款 Pretzel Bagels 採巴伐利亞風格，外皮有椒鹽捲餅般嚼勁，內層則柔軟扎實，且零添加糖、無防腐劑，適合直接吃或搭配奶油乳酪。

  • 好市多近期改為單包販售，不再一次買兩包。這款新品每包售價4.99美元，內含8個貝果，屬於自營品牌 Kirkland Signature 的烘焙新品。

  • 不少華人網友大讚它好吃，認為配牛油果或當早餐都很適合，也有人覺得一個340卡、7克脂肪偏高，但仍承認它很有飽足感。

好市多 華人 加州 鹼水貝果 牛油果

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