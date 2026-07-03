Trader Joe's蝦片飄「台味」 華人圈掀跟風熱潮

美國連鎖超市Trader Joe's近期推出多款零食新品，其中一款蒜香蝦片（Shrimp Chips Garlic）意外在華人消費圈掀起討論熱潮。（截圖自Trader Joe's官網）

美國連鎖超市Trader Joe's近期推出多款零食新品，其中一款蒜香蝦片（Shrimp Chips Garlic）意外在華人 消費圈掀起討論熱潮。不少網友分享試吃心得，認為該產品口感及風味神似台灣人熟悉的經典零食「浪味仙」，「非常容易讓人一片接一片停不下來」。

蝦片在亞洲許多國家都是相當受歡迎的零食，只是名稱各有不同。例如，越南 稱為bánh phồng tôm，菲律賓則稱作kropek，其他亞洲國家也有各自版本。這款蝦片主打酥脆口感與濃厚鹹香風味，整體呈現出明顯的亞洲零食風格。

住在巴沙迪那的陳小姐分享，她是在返家途中忍不住在車內就打開這款蝦片試吃，原本未抱太高期待，但入口後立刻感受到明顯的鹹香與酥脆口感，風味層次相當突出，帶來豐富的味覺體驗。她表示，最讓人驚喜的是這款蒜味蝦片讓她聯想到台灣熟悉的經典零食「浪味仙」，一開吃就很難停下來，她笑說：「我在還沒到家前就嗑掉了一整包。」

她也坦言，過去已試過Trader Joe's推出的十多款蝦類相關產品，這款蝦片在她的個人排行榜中名列前茅，屬於會想再回購的品項之一。

不只陳小姐如此認為，也有不少網友在社群平台分享試吃心得指出，這款蝦片意外帶有濃厚「台灣味」，有人形容「像是80%浪味仙加上20%旗津蝦餅」的組合風格。多數評價認為，該產品並非走重鹹路線，而是以蒜香與蝦香層層堆疊，呈現自然香氣與輕盈酥脆的口感，因此接受度與回購意願都相當高。

不過，也有部分消費者認為整體鹹度偏高，但也坦言這與個人口味偏好有關，「鹹度真的見仁見智」。

在美國評論平台Reddit，也有不少消費者給予這款蝦片高評價，有人甚至表示「完全上癮（obsessed）」，並將它與炸蝦餅（prawn crackers）做比較。許多本身就喜歡蝦片、甚至自認口味挑剔的消費者，也對這款產品給予高度肯定。

根據Trader Joe's簡介，這款蒜香蝦片一包3.5盎司3.99美元。對未曾嘗試過蝦片的消費者而言，這款產品被認為是入門的良好選擇。其濃郁的蒜香與草本調味，不僅適合作為單獨零食，也能搭配三明治、湯品、炸雞或咖哩等料理，作為口感上的延伸。

住在巴沙迪那的陳小姐分享這款蒜味蝦片讓她聯想到台灣熟悉的經典零食「浪味仙」，一開吃就很難停下來，她笑說，「我在還沒到家前就嗑掉了一整包」。（陳小姐提供）