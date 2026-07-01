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好市多草莓酥粒起司蛋糕 今夏限時回歸

洛杉磯訊
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Costco夏季限定的草莓酥粒起司蛋糕（Strawberry Streusel ...
Costco夏季限定的草莓酥粒起司蛋糕（Strawberry Streusel Cheesecake）近日重新上架，重達4.5磅、售價22.99美元，以草莓果餡搭配奶油酥粒及濃郁起司蛋糕，回歸後再度引發會員搶購。（取自Costco官網）

好市多Costco）夏季人氣甜點再度回歸，Kirkland Signature草莓酥粒起司蛋糕近日重新上架，不少消費者發現後立刻分享至社媒，直呼「終於等到」，甚至有人稱它是「吃過最好吃的起司蛋糕」。

這款草莓酥粒起司蛋糕最早於2025年春季推出，上市後迅速累積大批粉絲，今年夏天再度限時回歸。根據美食網站Sporked及多位好市多會員分享，已有部分賣場開始販售，但並非所有門市都已上架，想購買的民眾可能需要碰碰運氣。

草莓酥粒起司蛋糕延續好市多經典起司蛋糕基底，以全麥餅乾鋪底，上層加入起司蛋糕內餡，再覆蓋一層草莓果醬餡料，最後撒上奶油酥粒。相較一般水果起司蛋糕，酥粒分量更為豪邁，不僅增加香氣，也讓口感更具層次。

根據官網，蛋糕重約4.5磅，售價22.99美元，適合多人聚會、野餐或夏季烤肉派對分享。雖然有部分網友認為價格比一般甜點高，但多數消費者認為，以分量和品質而言仍值得。

Instagram帳號「Costco Hot Finds」分享影片後，吸引不少會員留言表示，「Holy Yum（真的太好吃了）」、「去年吃過後一直等它回來」「這是我每年最期待的Costco甜點」。Reddit也有網友分享，這款起司蛋糕「口感清爽、不會過於濃膩」，草莓的酸甜搭配濃郁奶油乳酪十分平衡；更有人直言：「這是我吃過最好吃的起司蛋糕。」不少會員表示，如果曾喜歡好市多推出的綜合莓果酥粒起司蛋糕，這款草莓版本同樣值得一試。

好市多今年也陸續推出多款草莓甜點，包括美食廣場新上市的草莓奶油酥餅聖代，售價2.99美元，以及烘焙部門的草莓奶油派、草莓奶油乳酪丹麥麵包等，讓「草莓控」有更多選擇。

精華 FAQ

  • 這款草莓酥粒起司蛋糕最早於2025年春季推出，之後迅速累積人氣。今年夏天再度限時回歸，部分賣場已開始販售，但並非每家門市都同步上架。

  • 它以全麥餅乾底為基礎，上層是經典起司蛋糕內餡，再覆蓋草莓果醬餡料，最後撒上奶油酥粒。相較一般水果起司蛋糕，香氣更濃、口感更有層次。

  • 許多會員認為它口感清爽、不會過於濃膩，草莓酸甜與奶油乳酪十分平衡，也有人稱是吃過最好吃的起司蛋糕。再加上分量大、售價22.99美元，適合分享。

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