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Apple產品漲價 消費者荷包失血

記者趙健/洛杉磯報導
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蘋果公司表示，公司一直試圖自行吸收零組件成本上漲帶來的壓力，但隨著記憶體及儲存晶...
蘋果公司表示，公司一直試圖自行吸收零組件成本上漲帶來的壓力，但隨著記憶體及儲存晶片價格持續攀升，已難以完全消化，因此調整部分產品售價。（記者趙健/攝影）

常有消費者習慣等待年中促銷再購買電子產品，但今年有不少「等等黨」發現，等來的不是折扣，而是漲價。近日Apple悄悄調高多款產品售價，包括Mac、iPad、HomePod及Apple TV等，部分機型調漲100至300美元，讓消費者荷包意外失血

洛杉磯華人Susu是其中之一。她表示，原本打算等到暑假或年中優惠時，再購買兩台MacBook，沒想到價格不降反升，最後每台約花1300美元才買到。她先前觀察，同款產品售價不到1100美元，兩台合計多花400多美元。她說：「本來想等折扣，結果越等越貴，莫名其妙損失幾百塊。」

記者走訪洛杉磯市一家Apple Store了解情況。一名店員證實，近期已有多項產品調整售價，包括iPad、Mac、HomePod及Apple TV等，依不同機型，漲幅約100至300美元不等。

該店員表示：「我們也是有一天來上班，才發現價格調整了。」他表示，漲價可能涉及多種因素，但門市未收到說明，無法確認真正原因。此外，截至目前，門市也尚未接獲促銷或折扣活動的通知。

根據蘋果官網，MacBook Air起售價由1099美元調升至1299美元；MacBook Pro由1699美元調高至1999美元；iMac由1299美元漲至1499美元；11英寸iPad Air由599美元調高至749美元；HomePod由299美元調高至349美元、HomePod mini由99美元調高至129美元，Apple TV 4K起售價也由129美元調高至199美元。

綜合媒體報導，這波漲價主要與全球記憶體及儲存晶片成本大幅上升有關。近年AI快速發展，大型資料中心大量採購DRAM及NAND Flash等記憶體與儲存晶片，導致供應吃緊、價格攀升，電子產品成本也隨之增加。

蘋果日前也表示，公司一直試圖自行吸收零組件成本上漲的壓力，但隨著記憶體及儲存晶片價格攀升，已難以完全消化，因此調整部分產品售價。此次漲價主要集中於Mac、iPad、HomePod、Apple TV及Vision Pro等產品，目前iPhone、Apple Watch及AirPods售價則維持不變。

不過，儘管部分產品漲價，洛杉磯蘋果店內人潮依舊，不少消費者在試用新機、詢問產品資訊及排隊結帳，買氣未見明顯降溫。

蘋果店工作人員表示，近期多款產品調整售價，包括iPad、Mac、HomePod及...
蘋果店工作人員表示，近期多款產品調整售價，包括iPad、Mac、HomePod及Apple TV等，依不同機型，漲幅約100至300美元不等。（記者趙健/攝影）

精華 FAQ

  • 這波漲價主要集中在Mac、iPad、HomePod、Apple TV與Vision Pro等產品，iPhone、Apple Watch及AirPods目前則維持原價，顯示調整範圍並非全面擴大。

  • 因為不少人原本想等年中折扣再買，結果等到的不是降價而是漲價。以洛杉磯消費者Susu為例，兩台MacBook合計比先前觀察的價格多花了400多美元。

  • 媒體指出，主因是全球記憶體與儲存晶片成本大幅上升，AI與資料中心需求推高DRAM及NAND Flash價格。蘋果表示已難完全吸收，只能調整部分售價。

Apple 洛杉磯 華人

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