亞洲賣翻 Lay's青檸芋頭片Costco上架
近年來，樂事（Lay's）持續將各國熱門零食帶向全球市場，讓消費者有機會品嘗不同國家的特色風味。然而，仍有不少在海外市場大受歡迎的產品，長年讓美國消費者只能透過亞洲超市或進口食品店購買。如今，Costco會員終於迎來一款在中國市場深受歡迎的Lay's人氣零食，正式進入美國市場。
根據食品媒體報導，Lay's近日在全美Costco獨家推出Thinly Sliced Taro Chips With Lime（青檸芋頭片），讓美國消費者首次能夠在主流零售通路買到這款亞洲人氣商品。
這並非Lay's首次透過Costco引進海外熱賣商品。2024年，Lay's曾將韓國人氣商品Honey Butter Chips（蜂蜜奶油洋芋片）率先引進Costco，隨後才陸續進入其他零售通路販售。
這次上市的青檸芋頭片與一般洋芋片最大不同，在於它不是馬鈴薯製成，而是用切成超薄薄片的芋頭油炸製作。芋頭是亞洲地區常見的根莖類食材，有天然淡淡甜味與特殊香氣。經過薄切油炸後，口感比一般洋芋片更加輕盈酥脆，再搭配青檸調味粉帶來的酸香風味，形成獨特鹹甜口感。
許多海外消費者早已是這款零食的忠實粉絲。在Reddit相關討論串中，不少網友留言「青檸芋頭口味是我心目中最好吃的Lay's口味」、「絕對是我的最愛」。
有Costco會員在社群分享試吃心得，有人表示「今天終於買到了，真的很好吃」，也有人說「一打開包裝就很難停下來」。
目前Lay's Thinly Sliced Taro Chips With Lime已在全美Costco陸續販售，每包16.93盎司，售價6.99美元。
這次在美國Costco獨家上架的是 Lay's Thinly Sliced Taro Chips With Lime，也就是青檸芋頭片，屬於在中國市場相當受歡迎的亞洲零食。 它不是用馬鈴薯製作，而是以芋頭切成超薄薄片後油炸，口感更輕盈酥脆，並加入青檸調味粉，呈現酸香與自然淡甜的獨特風味。 目前 Lay's 青檸芋頭片已在全美 Costco 陸續販售，每包重量為 16.93 盎司，售價為 6.99 美元，主打獨家通路與亞洲人氣口味。
精華 FAQ
這次在美國Costco獨家上架的是 Lay's Thinly Sliced Taro Chips With Lime，也就是青檸芋頭片，屬於在中國市場相當受歡迎的亞洲零食。
它不是用馬鈴薯製作，而是以芋頭切成超薄薄片後油炸，口感更輕盈酥脆，並加入青檸調味粉，呈現酸香與自然淡甜的獨特風味。
目前 Lay's 青檸芋頭片已在全美 Costco 陸續販售，每包重量為 16.93 盎司，售價為 6.99 美元，主打獨家通路與亞洲人氣口味。
上一則
北美紅學會 朗誦紅樓詩詞傳情
下一則