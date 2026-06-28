亞洲超市網紅冰品 好市多半價開賣

在亞洲超市熱賣多年的水果造型冰淇淋進入好市多販售，水蜜桃與芒果兩種口味外型逼真。（記者朱敏梓／攝影）

南加州華人 近期在好市多 冷凍櫃發現一款熟悉的商品：外型神似真實水蜜桃和芒果的3D水果造型冰淇淋。這款在亞洲超市熱賣多年的網紅冰品，如今進入好市多，每盒六入售價11.49美元，讓不少華人消費者直呼：「終於不用特地跑中超買了」。

根據產品資料，Frosty Fun Peach & Mango 3D Fruit Shaped Frozen Dessert包含三個水蜜桃口味及三個芒果口味。冰淇淋外型幾乎與真實水果一樣，表面帶有水果紋路及自然漸層色澤，看起來就像真正的水蜜桃和芒果。外層為巧克力脆皮，內部包覆水果風味冰淇淋，不少消費者形容「光看外表就捨不得吃」。

這類水果造型冰淇淋在華人圈並不陌生。多年來，中國超市、韓國超市及部分亞洲甜品店都有販售類似產品，但價格不算便宜，許多人都是偶爾買來嘗鮮。隨著亞洲甜點在美國市場愈來愈受歡迎，水果造型冰淇淋也逐漸累積人氣，成為消費者逛亞洲超市時的熱門商品之一。

聖蓋博谷華人林小姐表示，幾年前在中超買過同款冰淇淋，「以前三個就要12美元，有些甚至賣到一個5美元」，她說，看到好市多上架時非常興奮，「因為價格便宜很多」。另一位華人Grace表示，自己每次到亞洲超市看到這款冰淇淋都想買，但因價格較高而猶豫。 她說，這款冰淇淋最大特色是符合亞洲人口味。「外面是脆皮巧克力，裡面包著濃濃的桃子和芒果香味，吃起來很清爽，不會像很多美式冰淇淋那麼甜。」

這款冰淇淋近兩年也在TikTok、Instagram及小紅書等社群平台爆紅。許多創作者專門拍攝切開冰淇淋或咬開外層巧克力脆皮的畫面，吸引大量網友觀看與分享，相關影片在TikTok上觀看次數累積已達數千萬次。

部分消費者注意到產品包裝上出現加州65號提案（Proposition 65）警示標籤。根據加州規定，若產品可能含有微量鉛、鎘或其他列管化學物質，業者須加註相關警示，引起部分網友討論。有消費者留言提醒大家購買前可先閱讀成分標示，但也有人指出，加州65號警示標籤出現在許多不同類型商品上，消費者可自行評估後決定是否購買。

相較部分亞洲超市三入售價接近10至12美元，好市多六入裝僅售11.49美元，價格優勢成為不少消費者搶購的主因。（記者朱敏梓／攝影）