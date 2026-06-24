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天好熱 好市多8大受捧新品涼一夏

編譯組／綜合報導
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雅虎生活盤點2026年至今最受好評的八大好市多(Costco)冷凍新品。(美聯社...
雅虎生活盤點2026年至今最受好評的八大好市多(Costco)冷凍新品。(美聯社)

雅虎生活盤點2026年至今最受好評的八大好市多冷凍新品。在出發採購前，請先清空家裡的冰箱冷凍庫，或者乾脆在逛好市多時順便載一台新冷凍櫃回家吧！

1.When We Eat芒果純果汁冰棒

這是一款純果汁冰棒，成分非常單純，僅含有一種原料：芒果。它是夏日泳池畔消暑的完美點心，還可以灑上一點墨西哥辣椒酸梅粉（Tajín）。每袋內含14支，售價12.89美元。

2.The Cheesecake Factory經典綜合起司蛋糕

這款綜合組絕對能滿足所有起司蛋糕愛好者的渴望。每盒共有12片起司蛋糕，內含四種人氣口味（青檸、香蕉奶油、白巧克力覆盆子松露、草莓經典原味），售價18.99美元。

3.Häagen-Dazs迷你杜拜風格巧克力雪糕

雪糕核心是濃郁的開心果冰淇淋，外層則包裹著拌入酥脆阿拉伯麵絲（kataifi）的巧克力。每盒20支裝，售價約15.99美元。

4.Kirkland Signature工匠薄脆義式臘腸披薩

披薩選用全脂莫札瑞拉起司，表面灑滿香草、羅馬起司（Romano）與帕瑪森起司，並鋪上滿滿的義式臘腸。根據消費者好評回饋，這款披薩的餅皮比起好市多常見的冷凍披薩更偏向義式薄餅（flatbread）的酥脆口感。每盒內含4入，售價約17美元。

5.Frosty蜜桃與芒果擬真水果造型冰淇淋

好市多今年引進了這款吸睛的擬真水果造型冰淇淋。每盒內含6支獨立包裝的冰棒，售價介於10.99至11.69美元之間。

6.Nightingale布朗尼餅乾生麵團冰淇淋三明治

這款甜點完美結合了布朗尼、美式軟餅乾和冰淇淋的三重美味。冰淇淋三明治的一側是濃郁的布朗尼，另一側則是經典餅乾，中間夾入散發餅乾碎屑香氣的冰淇淋內餡。這款冷凍甜品每盒12入，售價14.99美元。

7.Tyson美國建國250周年紀念雞塊

這款雞塊被塑造成可愛的星星形狀，但風味依舊是大家熟悉且喜愛的招牌泰森雞塊。由於是期間限定款，看到請務必手刀放入購物車。每袋大容量56盎司，售價9.99美元。

8.Dole Whip熱帶番石榴百香果雪酪

風靡全球、深受迪士尼樂園粉絲與大小朋友喜愛的經典冰品「Dole Whip」推出新口味，這款全新研發的「熱帶番石榴百香果」風味果香濃郁、令人驚豔，並完美保留了粉絲們最愛的輕盈且綿密如絲絨般的雪酪質地。每盒內含8杯獨立包裝（每杯3.6盎司），售價約9.89美元。

精華 FAQ

  • 內容盤點八款受歡迎的冷凍新品，類型包含冰棒、起司蛋糕、雪糕、披薩、冰淇淋三明治、雞塊與雪酪，幾乎涵蓋甜點與熟食兩大類。

  • When We Eat芒果純果汁冰棒最強調成分單純，標榜僅使用芒果一種原料，適合夏天消暑，也可搭配墨西哥辣椒酸梅粉增添風味。

  • 像Frosty擬真水果造型冰淇淋、Tyson星星形雞塊，以及Dole Whip新口味都很吸睛，其中Tyson還是建國250周年紀念款，具備話題與收藏感。

好市多 雅虎 墨西哥

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