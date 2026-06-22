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專家：Costco家電性價比高 Best Buy選擇多

洛杉磯訊
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大型家電價格差異不僅在於售價，配送、安裝、保固與退貨政策等附加服務，也會影響消費...
大型家電價格差異不僅在於售價，配送、安裝、保固與退貨政策等附加服務，也會影響消費者最終支出。圖為Costco的家電區。（記者朱敏梓／攝影）

準備添購冰箱、洗碗機或廚房家電的消費者，常會在Costco與Best Buy之間猶豫。根據市場研究機構OpenBrand數據，截至2025年底，兩家公司均名列全美六大主要家電零售商。不過，最新比較分析指出，若將價格、保固、配送及售後服務等因素一併納入考量，Costco整體性價比通常略勝一籌。

分析指出，Costco雖然家電品項不像專業家電賣場那麼豐富，但多數產品均包含免費配送、安裝服務及延長保固等附加價值，對許多家庭來說更具吸引力。

以一款Whirlpool25立方呎對開門冰箱為例，Costco售價為1499.99美元，不僅比部分大型建材賣場價格更低，還附帶兩年保固及90天退貨服務，部分機型甚至提供免費舊機回收。相較之下，Best Buy雖然同款商品價格相近，但送貨、安裝以及Geek Squad延長保護方案通常需要額外付費。

此外，Costco會員年費僅65美元（Gold Star會員）或130美元（Executive會員），不少消費者認為，只要購買一件大型家電，就有機會把會員費「賺回來」。

不過，Best Buy也並非毫無優勢。相較於Costco較精簡的商品組合，Best Buy提供更多品牌與型號選擇，從入門款到高階家電應有盡有。消費者可依預算篩選產品，找到價格更低的機型。

例如，截至2026年6月，Best Buy部分微波爐促銷價不到200美元，而Costco同類型產品起價約399美元。此外，Best Buy還有「Deal of the Day（每日特價）」以及國慶日、勞工節、黑色星期五等大型促銷活動，部分家電折扣可達45%。

分析認為，若消費者重視長期保障、免費安裝及退換貨便利性，Costco通常是更具價值的選擇；若希望比較不同品牌、尋找最低價格或特定型號，Best Buy則可能提供更多選項。

精華 FAQ

  • 因為Costco多數家電包含免費配送、安裝、延長保固與較寬鬆退貨條件，雖然品項不多，但把後續服務成本算進去後，整體花費常比只看售價更划算。

  • Best Buy提供更多品牌與型號，從入門到高階都有，也較容易找到特價機型；搭配每日特價與大型節日促銷，消費者有機會買到更低價格的家電。

  • 若重視長期保障、免費安裝、配送與退換貨便利，Costco較適合；若希望比較不同品牌、鎖定特定型號或追求最低售價，Best Buy通常能提供更多選擇。

零售商 Costco

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