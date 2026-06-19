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這款國民零食上架好市多 有人瘋囤9箱 那麼好吃嗎？

洛杉磯訊
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目前好市多官網顯示該商品是缺貨狀態。（好市多網站截圖）
目前好市多官網顯示該商品是缺貨狀態。（好市多網站截圖）

繼動畫Bluey後，澳洲流行風又席捲美國，被譽為澳洲「國民級零食」的Tim Tam巧克力餅乾，近日進駐美國好市多，引發消費者搶購。不少民眾紛紛在社媒分享購買心得，甚至有人一次購買多達八至九箱，讓人不禁好奇這款來自澳洲的經典點心，真有那麼好吃嗎？

根據加州郵報和AOL報導，Tim Tam由澳洲知名餅乾品牌Arnott's於1964年推出，經典原味由兩片麥芽巧克力餅乾夾著濃郁巧克力奶油內餡，外層再包覆巧克力塗層，口感香濃酥脆，深受澳洲民眾喜愛。除了原味外，品牌也推出白巧克力、巧克力薄荷、芒果奶油等多種口味。

目前美國好市多販售的原味Tim Tam每箱售價13.99美元，內含6包共66片餅乾。雖然屬大包裝商品，但仍難以滿足部分消費者的需求。許多網友在Reddit分享購買經驗，有人表示一次買了五箱，更有忠實粉絲坦言直接購入八到九箱囤貨，稱Tim Tam是「最好吃的市售餅乾」。如此踴躍導致現在好市多官網該商品顯示缺貨。

除美味本身，Tim Tam最著名的特色之一，是獨特的「Tim Tam Slam」吃法。食用時先在餅乾對角兩端各咬下一小口，再將其中一端浸入熱咖啡、熱茶或熱巧克力中，利用餅乾當作吸管吸取熱飲。當熱飲融化內部巧克力夾心後，再迅速將整塊餅乾吃下，形成香濃滑順的口感體驗。這種吃法近年透過TikTok等社群平台廣泛流傳，不少美國消費者首次接觸Tim Tam時，也紛紛跟著體驗澳洲經典飲食文化。

不過，部分澳洲消費者展現本土優勢，稱美國賣的Tim Tam與澳洲本土版本配方略有差異。美國版成分表中含有部分人工色素添加，澳洲版本則未列入相關成分。隨著Tim Tam在美國市場暴紅，不少消費者也期待好市多未來能引進更多澳洲限定口味及高階Tim Tam Deluxe系列產品。

被譽為澳洲「國民級零食」的Tim Tam巧克力餅乾近日正式進駐美國好市多賣場。圖...
被譽為澳洲「國民級零食」的Tim Tam巧克力餅乾近日正式進駐美國好市多賣場。圖為在澳洲超市的版本。（路透）

被譽為澳洲「國民級零食」的Tim Tam巧克力餅乾近日進駐美國好市多賣場，目前好...
被譽為澳洲「國民級零食」的Tim Tam巧克力餅乾近日進駐美國好市多賣場，目前好市多官網顯示該物品缺貨。（好市多網站截圖）

精華 FAQ

  • 因為它被視為澳洲國民零食，口感香濃酥脆且話題十足，進駐美國好市多後迅速在社群擴散，許多消費者聽聞後便大量購買囤貨。

  • 目前美國好市多販售的原味Tim Tam每箱售價13.99美元，內容包含6包、共66片餅乾。雖然包裝不小，但仍有不少人一次買走多箱。

  • Tim Tam Slam是先咬開餅乾兩端，再將一端浸入熱咖啡、熱茶或熱巧克力中吸食，讓內餡融化後快速入口，形成濃郁滑順的獨特口感，因此在社群上廣受模仿。

好市多 澳洲

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