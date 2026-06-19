Trader Joe's榮膺今年全美最佳超市
德州的生活消閒媒體「MYSA」報導，今年全美的頭50強超市榜單中，基地位於加州的Trader Joe's榮登榜首，擊敗去年全美第一的德州連鎖超市H-E-B。
MYSA報導「超市新聞」（Supermarket News）於9日發布最新的全美「超級50強超市榜單」，排名根據顧客滿意度、技術應用、顧客忠誠度計畫屬性及員工滿意度等因素評估。「超市新聞」的分析結果顯示，總部位於加州的連鎖超市Trader Joe's排行第一，榮登美國最佳連鎖超市地位。
Trader Joe's以其「精心挑選的商品組合」和「鄰舍精品店」般的購物環境備受讚譽。「超市新聞」的報告指出，Trader Joe's目前在美國42個州和華盛頓特區擁有超過600家門店，並計畫在未來繼續擴張。
Trader Joe's今次擊敗了去年的冠軍得主，即總部位於德州聖安東尼奧的連鎖超市H-E-B。H-E-B今年排行第三，顯示德州與加州之間的競爭仍持續激烈。
排名第二的是總部位於佛羅里達州的萊克蘭食品零售商Publix Super Markets。「超市新聞」報導，Publix不僅排名第二，也屬於較傳統的連鎖超市中，成長最快的一家，單在2025年，就新增了42家門店。
今年全美最佳超市由總部位於加州的Trader Joe's奪冠，超越去年第一名、來自德州的H-E-B，成為最新榜單中的第一名。 排名主要依據顧客滿意度、技術應用、顧客忠誠度計畫屬性及員工滿意度等面向綜合評估，以衡量各連鎖超市整體表現。 Publix Super Markets今年排名第二，H-E-B則從去年的冠軍降至第三。報導也指出，Publix在2025年已新增42家門店。
精華 FAQ
今年全美最佳超市由總部位於加州的Trader Joe's奪冠，超越去年第一名、來自德州的H-E-B，成為最新榜單中的第一名。
排名主要依據顧客滿意度、技術應用、顧客忠誠度計畫屬性及員工滿意度等面向綜合評估，以衡量各連鎖超市整體表現。
Publix Super Markets今年排名第二，H-E-B則從去年的冠軍降至第三。報導也指出，Publix在2025年已新增42家門店。
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