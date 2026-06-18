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好市多推隨掃即付 結帳加快20%

編譯陳盈霖／綜合報導
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好市多正大幅提升科技設備，讓消費者有更好更快的購物體驗。（記者子為／攝影）
好市多正大幅提升科技設備，讓消費者有更好更快的購物體驗。（記者子為／攝影）

紐約郵報報導，以大宗採購優惠聞名的好市多Costco）向來不是以數位科技見長，但如今正大幅提升科技設備，包括掃描技術與數位會員卡等，以改善一些惱人的結帳問題。

雖然進軍科技化的腳步稍晚了些，但該公司如今也跟隨一些利用科技提升消費者體驗的零售商腳步。其中，紐約地區ShopRite超市近期剛推出一批人工智慧（AI）購物車；全美連鎖賣場山姆俱樂部（Sam's Club），則透過先進系統大幅改善過去經常塞車的出口驗單流程等。好市多執行長瓦克里斯（Ron Vachris）在公司第三季財報電話會上表示，「在數位化方面，我們正取得實質進展，致力替會員在實體賣場與線上提供更流暢、便利的體驗。」

好市多全新啟用的掃描技術，讓工作人員能在顧客排隊等候時，先行掃描購物車內商品，從而快速完成結帳並離開賣場。此外，全新「隨掃即付」（Scan & Pay）功能，允許消費者透過好市多應用程式App掃描商品並付款。這對會員來說無疑是一大福音。根據RetailWire，好市多會員長期以來，對「結帳速度太慢」的抱怨聲最大。

瓦特里斯透露，率先導入預先掃描技術的賣場，結帳速度最高提升20%，整體來說，全美各地好市多賣場在本季最後幾周都創下歷來最高的結帳效率。

不僅如此，這家長期以來要求顧客進場時出示實體會員卡的賣場，如今會員可以透過手機應用程式出示電子會員卡，也大幅改善App行動錢包功能。

該公司還推出當日配送服務（same-day delivery），由第三方合作夥伴提供配送，包括Instacart等，「這已成為替會員帶來更多便利高效的方式之一」瓦特里斯說，「目前美國平均當日配送時間已縮短至45分鐘內，會員平均滿意度達到4.8分（總分5分）。」

報導指出，好市多計畫2026年在更多高密度賣場推出更多的科技升級，首波將從加州、德州及東北走廊地區開始。RetailWire內部人員指出，對好市多而言，這些改變首先對公司帶來更快的人流周轉，釋放更多停車位，提高周末尖峰時段交易容量而不需額外擴建賣場空間。其次，透過第一方數據（first-party data）蒐集到更完整的消費者購物車內容與消費習慣。也就是說，「每一次掃描，公司都可得到一筆數據。」

精華 FAQ

  • 主要包括預先掃描商品的結帳技術、App內的隨掃即付功能，以及可直接在手機出示的電子會員卡，目的都是讓會員進場、結帳與付款流程更順暢。

  • 因為工作人員可在顧客排隊時先掃描購物車內商品，減少到櫃檯後的處理時間，部分賣場因此讓結帳效率最高提升20%，也降低尖峰時段壅塞。

  • 對會員而言，結帳更快、付款更方便，當日配送也更即時；對公司而言，可提升人流周轉、增加交易容量，並透過掃描蒐集更完整的第一方消費數據。

好市多 Costco

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