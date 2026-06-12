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Trader Joe's多款海鮮罐頭 營養不輸鮮魚、美味超出想像

記者趙健／洛杉磯報導
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根據美國農業部（USDA）資料，罐頭海鮮仍是優質蛋白質、Omega-3脂肪酸及多...
根據美國農業部（USDA）資料，罐頭海鮮仍是優質蛋白質、Omega-3脂肪酸及多種維生素的重要來源。（記者趙健/攝影）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：Trader Joe's海鮮罐頭以簡單配方與可愛包裝翻轉刻板印象。
  • 重點二：煙燻鮭魚、魷魚與貽貝富含蛋白質及Omega-3等營養。
  • 重點三：開罐即食且可入多種料理，特別受華人家庭與健身族群喜愛。

不少人提到罐頭食品，第一印象往往是應急糧食、學生省錢餐，或是高鈉、高加工代名詞。然而，Trader Joe's貨架上的多款海鮮罐頭，卻可能顛覆這種印象。從煙燻鮭魚（Lightly Smoked Salmon）、橄欖油魷魚（Calamari Pieces in Olive Oil）到煙燻貽貝（Lightly Smoked Mussels），不僅包裝可愛吸睛，還兼具高蛋白、富含Omega-3脂肪酸及開罐即食等優點，成為不少消費者與健身族群的常備食品。

在Trader Joe's眾多海鮮罐頭中，最受華人歡迎的產品包括煙燻鮭魚、橄欖油魷魚以及煙燻貽貝等。許多消費者表示，原本只是被色彩鮮明的插畫風格包裝吸引，實際購買後卻因口感與便利性成為常回購商品。

與傳統罐頭食品不同，這類海鮮罐頭多採用簡單配方製作。以煙燻鮭魚為例，產品保留完整去皮魚排，而非碎魚肉壓製而成，用蘋果木熏製、特級初榨橄欖油浸泡保存，沒有過多加工調味，能吃出魚肉本身風味；魷魚、煙燻貽貝罐頭同樣以橄欖油保存，僅加以鹽巴調味，成分單純。

不少消費者表示，雖然產品浸泡在橄欖油中，但吃起來並不油膩，反而能帶出海鮮本身的鮮甜與煙燻香氣，顛覆許多人對罐頭食品油膩、重加工的刻板印象。「打開罐頭後，連裡面的橄欖油都捨不得倒掉，拿來沾麵包特別香。」其中煙燻鮭魚最受歡迎之一，打開罐頭後可見完整魚排浸泡在橄欖油中，口感細嫩濕潤，搭配餅乾、麵包或白飯都十分方便。

除美味外，營養價值也是罐頭海鮮受到推崇的重要原因。鮭魚富含優質蛋白質、Omega-3脂肪酸、維生素D與維生素B12；貽貝含有豐富鐵質、鋅、硒及維生素B12；魷魚則屬於高蛋白、低碳水化合物食物，同時提供多種礦物質。

根據美國農業部（USDA）資料，罐頭海鮮是優質蛋白質、Omega-3脂肪酸及多種維生素的重要來源。由於魚類與貝類通常在捕撈後不久便完成加工與密封保存，能保留大部分蛋白質與營養成分。對平時較少採買海鮮、擔心保存問題的家庭而言，是相當方便的蛋白質來源。

便利性，當然是海鮮罐頭受歡迎的主要原因。許多產品開罐即可食用，無須解凍、清洗或額外烹調。根據USDA建議，除直接食用外，也能作為各種料理的蛋白質來源，例如搭配餅乾食用，再淋上少許鮮榨檸檬汁與橄欖油；或加入切碎芹菜、洋蔥與香草，快速做成海鮮沙拉。罐頭海鮮也適合拌入義大利麵、燉飯或披薩中，增加蛋白質與海鮮風味。

而對華人家庭而言，這類海鮮罐頭也很容易融入亞洲料理。不少華人消費者喜歡直接搭配白飯、稀飯或饅頭食用，也有人淋上辣椒醬、辣椒油或醬油提味，簡單拌飯就能成為一餐。部分華人網友則分享創意吃法，包括加入炒飯、炒麵、海鮮粥、紫菜包飯，或混入韓式海鮮煎餅麵糊中增添鮮味。

油浸鮭魚保留完整魚排，而非碎魚肉壓製而成，以特級初榨橄欖油浸泡保存，保留魚肉本身...
油浸鮭魚保留完整魚排，而非碎魚肉壓製而成，以特級初榨橄欖油浸泡保存，保留魚肉本身風味。（記者趙健/攝影）

營養價值是罐頭海鮮受到推崇的重要原因。（記者趙健/攝影）
營養價值是罐頭海鮮受到推崇的重要原因。（記者趙健/攝影）

精華 FAQ

  • 因為這些產品不是高鈉重加工的印象派罐頭，而是以完整魚排、橄欖油與少量調味製成，口感新鮮、風味自然，兼具便利與營養。

  • 熱門品項包括煙燻鮭魚、橄欖油魷魚與煙燻貽貝。鮭魚提供蛋白質與Omega-3，貽貝富含鐵、鋅與硒，魷魚則是高蛋白低碳水來源。

  • 它們可直接搭配餅乾、麵包、義大利麵或沙拉，也能配白飯、稀飯、饅頭，甚至加入炒飯、海鮮粥與韓式煎餅，做法簡單又合口味。

華人

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