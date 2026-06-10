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烤雞標示不實？ 好市多律師：添加物不屬防腐劑

洛杉磯訊
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好市多律師強調，烤雞中的添加物，依聯邦法規均不屬防腐劑。（本報檔案照／記者朱敏梓...
好市多律師強調，烤雞中的添加物，依聯邦法規均不屬防腐劑。（本報檔案照／記者朱敏梓攝）

根據「國會山莊報」（The Hill）報導，好市多售價4.99美元的招牌烤雞捲入標示爭議。兩加州消費者今年1月提起集體訴訟，指產品標示「不含防腐劑」（No Preservatives），卻含有磷酸鈉與鹿角菜膠。好市多近日向法院提出答辯，稱原告的主張「有致命缺陷」（fatally flawed），並強調兩項成分依聯邦法規均不屬防腐劑，且早已載明於產品成分表。

兩名原告由Almeida律師事務所代理，於1月22日向南加州法院提告，指好市多旗下科克蘭（Kirkland Signature）調味烤雞標示不實。鹿角菜膠萃取自海藻，常作為穩定劑或增稠劑使用；磷酸鈉則廣泛應用於加工食品，以維持水分、質地及產品穩定性。

原告委任律師葛瑞菲斯（Wesley M. Griffith）在提告後發表聲明，消費者在選購食品時，通常會依賴「不含防腐劑」等清楚且醒目的標示資訊；然而，好市多成分表所列內容與其行銷宣傳不符，涉嫌誤導消費者。原告並指，好市多藉由此類標示「有系統詐取消費者數千萬甚至上億美元」。

代表好市多的律師希波斯（Charles Sipos）則在Nexstar取得的最新法庭文件中駁斥相關指控。他表示，磷酸鈉與鹿角菜膠依據美國食品暨藥物管理局（FDA）規定並非防腐劑，且已「毫不含糊」列於產品成分表中，屬於肉品調味配方的一部分。

希波斯並指出，原告主張的好市多藉由「不含防腐劑」標示收取價格溢價，但修正後訴狀未能提出任何一家，以低於4.99美元價格出售整隻烤雞的競爭業者作為佐證，相關損害主張缺乏具體事證。他強調，好市多雖在訴訟提出後移除「不含防腐劑」標示，但烤雞多年來維持4.99美元售價並未改變。Nexstar已聯繫代表原告的Almeida律師事務所尋求回應，截至截稿尚未獲得答覆。

精華 FAQ

  • 爭點在於產品外包裝宣稱「不含防腐劑」，但原告認為其實含有磷酸鈉與鹿角菜膠，涉嫌以醒目標示誤導消費者，進而提起集體訴訟。

  • 好市多律師表示，磷酸鈉與鹿角菜膠依FDA規定都不屬防腐劑，且早已清楚列在成分表中，原告對於不實標示與損害的主張都缺乏基礎。

  • 原告主張消費者會依賴「不含防腐劑」這類標示做選擇，若標示與成分不符就會被誤導，並可能為此支付較高價格，但好市多否認存在具體溢價證據。

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