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好市多巧克力杏仁等4款自家商品 降價1至10元

編譯陳盈霖／綜合報導
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好市多調降部分商品價格。（美聯社）
好市多調降部分商品價格。（美聯社）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：好市多調降多款科克蘭自有品牌商品，降幅約一到十美元。
  • 重點二：巧克力杏仁、酥脆雞翅、高爾夫球與床單等品項都已降價。
  • 重點三：公司強調會員收入支撐低價策略，並曾以降價帶動銷量成長。

紐約郵報報導，消費者的聲音，好市多Costco）聽到了。這家大型倉儲零售商近期調降食品、居家用品與運動器材等部分旗下高端自有品牌科克蘭（Kirkland Signature，KS）商品價格，降幅介於一至十美元。該公司並未確切說明此次調降商品的直接原因。不過，受伊朗戰爭等因素影響，數百萬人正飽受通膨壓力之苦；消費者反應某些商品價格過高等，都可能促使這波價格調降。

大量Reddit網友反應科克蘭巧克力杏仁（KS Chocolate Covered Almonds）價格不斷上漲，有人抱怨「等它特價等了快五年。」如今願望成真，該商品由19.99美元降至18.99美元；KS酥脆雞翅（KS Crispy Wings）由16.99美元降至14.99美元。

運動用品方面，KS高爾夫球（KS Golf Balls）由32.99美元降至29.99美元。居家用品類降幅最大，KS特大雙人床單（KS King Size Sheets）從89.99美元降至79.99美元，一口氣便宜十美元。這些價格調整並未在門市或官網特別公告。

好市多財務長米勒奇普（Gary Millerchip）於5月28日公司新一季財報電話會議中表示，「我們的目標是一旦有機會時，成為第一個主動降價的零售商。」

去年該公司也曾主動調降KS商品價格，涵蓋食品、居家用品與日用品等，包括夏威夷豆（Machadamia Nuts）、洗衣膠囊（Laundry Packs）及鋁箔紙（Aluminum Foil）等。此舉展現該公司一舉兩得的定價策略：提供最大價值的同時，以低於競爭對手的價格搶佔市場。如今政策似乎奏效，根據米勒奇普，KS無骨雞柳（KS Boneless Chicken Tenders）去年價格調降13%，銷量增加21%。

目前該公司尚未透露是否會進一步調降科克蘭其他商品價格，也未說明這些新價格未來是否還會調整。然而，網路上瘋傳一段抖音（TikTok）影片說法若屬實，那麼商品價格標示牌上方若出現星號（＊）者，代表即將停售，或最後一次用促銷價販售，消費者最好抓緊機會。

不僅商品降價吸引顧客，隨著油價居高不下，好市多加油站正出現半世紀以來最旺盛的需求，因每加侖平均油價比競爭對手便宜30美分，部分地區消費者願意排隊等上半小時。

專家指出，好市多之所以能維持低價策略，會員制度是主要獲利來源，該公司會員收入約占公司總利潤近六成。

精華 FAQ

  • 此次降價涵蓋巧克力杏仁、酥脆雞翅、高爾夫球與特大雙人床單等科克蘭商品，價格最多下調十美元，顯示好市多正針對多類自有品牌品項同步調整售價。

  • 公司未公布直接原因，但外界認為與通膨壓力、消費者抱怨價格偏高有關。好市多也希望在有機會時率先降價，以低價優勢吸引會員並搶占市場。

  • 專家指出，會員制度是好市多主要獲利來源，會員收入占總利潤近六成，因此公司能把商品價格壓低，並透過高銷量與會員費支撐整體營運。

好市多 Costco 伊朗

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