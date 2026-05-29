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好市多員工：免費試吃超多奇葩事 有的竟要求...

【洛杉磯訊】
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有好市多員工最近在網路吐槽，對顧客濫用免費試吃感到相當不滿，甚至抱怨有些人居然厚...
有好市多員工最近在網路吐槽，對顧客濫用免費試吃感到相當不滿，甚至抱怨有些人居然厚臉皮要求「客製化」試吃品。圖為好市多提供的試吃。（本報檔案照╱記者邵敏攝影）

好市多經常會對商品設置免費試吃攤位，這些攤位常受到顧客歡迎，不僅可以品嘗新味道，還想拿多少就拿多少。但是，有好市多員工最近在網路上吐槽，對顧客濫用免費試吃感到相當不滿，甚至抱怨有些人居然厚著臉皮要求「客製化」試吃品。

加州郵報報導，這個話題源於Reddit論壇的一篇討論串，裡面不少心生不滿的好市多員工大吐苦水，批評這些自以為是、愛占便宜的人，以及其他違反超市試吃禮儀的行為。

在一篇標題為「不，我不會替你的免費試吃做客製化」的貼文中，有自稱好市多的員工表示，顧客的要求五花八門，從要「烤得更酥脆」的墨西哥薄餅（quesadilla）試吃，到只想拿「布里起司（brie cheese）」而不要餅乾，各式各樣都有。

「這些會員到底哪來的膽子？」該員工表示，雖然不是每天都發生，但頻率已經高到讓他非常火大，還得想辦法委婉解釋，為什麼不會照他們的要求做。

他接著說：「這裡不是漢堡王（Burger King），試吃不是『照你喜歡的方式來』，而是『接受提供的東西，不然就繼續走，別的什麼都沒有。』」

另一位員工則提到，有不滿的顧客抱怨拿到的薄荷巧克力糖試吃份量太小，沒辦法和丈夫一起分食。

還有員工回憶，有兩位顧客把試吃攤當成免費的「Sweetgreen（主打沙拉與健康餐的連鎖餐廳）」。「我當時正在提供Annie's的起司通心粉試吃，」他回憶，「有位女士走過來，要求我立刻停下手邊所有事，馬上煮另外兩種口味，好讓她在決定購買前，可以把三種口味全部試過。」

另一位員工表示，當時他正在烹飪Kirkland的豬里肌（pork loin）試吃，一女士走過來，要求他依照她的要求重新烹調試吃品，而且必須用華氏165度烹煮，而不是公司規定的145度。

該員工拒絕顧客的「客製化」要求，理由是肉品部員工不希望他們提供「又硬又煮過頭的肉」。結果，該女士竟向經理投訴，指他們提供「沒熟的豬肉」。「我不得不停下所有工作，等待經理檢查煎台上每一塊肉的溫度」。

讓好市多部分員工「不滿」的試吃行為還有很多。例如有員工提到一些「試吃霸主（sample hogs）」，瘋狂拿取好市多試吃品。不過根據「Tasting Table」報導，好市多的規定，其實允許顧客想拿多少就拿多少。

與此同時，一位深感困擾的員工還整理出一份超市「試吃禮儀指南」，列出多種禁忌行為，包括：把手伸過試吃攤的防噴嚏遮罩、從托盤後方拿試吃品而汙染其他食物，以及最令人震驚的—連員工的介紹都不聽，拿了試吃直接走人。

「拜託至少聽一下我們對產品的介紹。」該員工解釋，「我們每天都有銷售目標，如果人們連一句招呼都不願意聽，只是順手拿了試吃就走，真的會讓人有點沮喪。」

他還補充：「至少跟我們打個招呼吧，而不是連那是什麼產品都不知道，就直接飛快經過、順手抓了試吃品離開。」

有好市多員工最近在網路吐槽，對顧客濫用免費試吃感到相當不滿，甚至抱怨有些人居然厚...
有好市多員工最近在網路吐槽，對顧客濫用免費試吃感到相當不滿，甚至抱怨有些人居然厚臉皮要求「客製化」試吃品。圖為好市多提供的試吃。（本報檔案照╱記者邵敏攝影）

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