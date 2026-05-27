我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

曝馬家務事 金溥聰：夫妻住對門 馬英九敲門找不到周美青

250周年國慶 白宮變身UFC競技場 川普生日當天上演格鬥秀

周二、三與周四晚 Costco購物人潮最少

編譯組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
要在好市多購物能如圖中顧客不算多、在店內空間較寬敞的環境中游弋，就勿要在周六、周...
要在好市多購物能如圖中顧客不算多、在店內空間較寬敞的環境中游弋，就勿要在周六、周日、周一和周五前往。圖為好市店內多一角。（新華社）

超市好市多Costco）廣受歡迎，因此店內常人頭湧湧，擠得水洩不通，令顧客感不爽。有美食媒體就此作了研究，找出好市多相對不太擁擠的日子供顧客參考。

廚藝雜誌網站Allrecipes.com報導，到好市多的購物經驗，常是一開始要在店外先找個停車位，都至少要花15分鐘；待到成功進入店內，花的時間也差不多；進了店後推著購物車在人群中穿梭，更像罐頭內的沙丁魚一樣緊緊迫在一起。

報導根據好市多會員及社群媒體的留言，找出在好市多購物經驗最差和最好的日子。首先，如果以避開人群是購物的首要目標，那麼周六和周日絕對是好市多最糟糕的購物日。一位初次光顧的顧客甚至在Reddit上發文，詢問人潮是否正常，並分享了自己在周六去Costco的經歷，就是結帳隊伍「幾乎排到了商店後方」。

另一位Reddit用戶則表示，為了避開周末人潮，他選擇周一去購物，卻仍是抱怨道：「停車場簡直太瘋狂了，他們還安排了人在那裡指揮交通。」其他用戶也表示，他們在周一和周五前去好市多，體驗也很糟糕。

一位Reddit用戶對周一和周五人潮擁擠給出了一個相當合理的解釋：「人們以為自己夠聰明，為了避開人潮而選擇周五或周一前往，但大多都發現這兩天仍是十分繁忙，而且店內員工人數不如周末那麼多。」

另一位Reddit用戶分享了關於周一現象的理論，就是周一通常是許多商家（包括當地餐廳）的食品補貨日。一位好市多的熱情粉絲在Reddit上提出為何周五也是人潮擁擠的原因，是最糟糕的購物日常會是三天小長假的前一天，人們都在為短途旅行或在家中招待客人而囤貨。

所以，若要在人少的好市多購物，最好選擇在一星期的中段前往。許多顧客反映，周二、周三和周四晚上，甚至像超級盃這樣的大型電視節目播放期間，店內的人都比較少。

好市多 社群媒體 Costco

上一則

移民新政身分調整引恐慌 亞太裔組織：待觀察 小心詐騙

下一則

眼科醫師平均年薪逾34萬 加州收入最高職業

延伸閱讀

好市多美食廣場組合披薩餃招負評 替代商品也被唱衰

好市多美食廣場組合披薩餃招負評 替代商品也被唱衰

好市多海鮮 消費者評更勝山姆

好市多海鮮 消費者評更勝山姆
好市多新品蛋糕搶手「可怕地好吃」 連員工都等著補貨

好市多新品蛋糕搶手「可怕地好吃」 連員工都等著補貨
好市多越南粉、冬陰功麵暴紅 人們排長隊試吃後買多箱

好市多越南粉、冬陰功麵暴紅 人們排長隊試吃後買多箱
萬華超市法拉盛店明隆重開幕 前200名$10 抵用券 更多驚喜與您分享

萬華超市法拉盛店明隆重開幕 前200名$10 抵用券 更多驚喜與您分享
以為節儉 大量購買、跨店比價購物…這些習慣未必省錢

以為節儉 大量購買、跨店比價購物…這些習慣未必省錢

熱門新聞

401(k)退休帳戶，正成為網路犯罪與身分盜竊的新目標。(示意圖取自Pexels.com)

401K帳戶75萬「一夜清零」多案發生 持有者毫不知情

2026-05-20 02:20
近年不少加州居民因房價與生活成本壓力搬往德州，希望以較低開銷換取更大空間與新生活。（記者趙健/攝影）

為省錢搬德州卻後悔 加州婦又回來住 這原因讓她受不了

2026-05-24 17:21
資深護士Eva王遞簡歷通常一周內就能收到幾個面試通知。（記者張宏／攝影）

美國找工作難？ 這行業大缺人 華人一周接多個面試

2026-05-25 14:40
一名美食網紅在社群媒體貼出收據，顯示她在比佛利山某餐廳用餐時，自帶蛋糕竟被收取110美元切蛋糕服務費。（示意圖取自Pexels網站）

她帶蛋糕進餐廳慶生 結帳才知這項服務費竟要110美元

2026-05-21 02:20
有華人在北加州一家知名中餐廳用餐後，因帳單上自動收取18%服務費而感到驚訝。（受訪者提供）

中餐廳強制收18%小費 華人傻眼：除上菜外無服務

2026-05-21 02:19
Galindo-Nevarez表示，這次搬家最大的教訓，是不要只因房價或稅務因素倉促做決定。（禦記者趙健／攝影）

後悔了…為省錢搬到德州 2年後又搬回加州

2026-05-25 02:20

超人氣

更多 >
黃仁勳：AI時代讀哪科不重要 但「這三個能力」不可或缺

黃仁勳：AI時代讀哪科不重要 但「這三個能力」不可或缺
「你怎麼還沒死」夫婦槍殺2死3傷問倖存者 淡定買飲料

「你怎麼還沒死」夫婦槍殺2死3傷問倖存者 淡定買飲料
高所得夫妻利用稅制「婚姻漏洞」 連續7年免繳所得稅

高所得夫妻利用稅制「婚姻漏洞」 連續7年免繳所得稅
伊朗濃縮鈾送中國？北京外交部回應耐人尋味

伊朗濃縮鈾送中國？北京外交部回應耐人尋味
馬辦風波／精神醫嘆「失智毀2政治英雄」 提醒他別盲目代理

馬辦風波／精神醫嘆「失智毀2政治英雄」 提醒他別盲目代理