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台灣零卡蒟蒻果凍回歸好市多 華人整箱搬

記者張庭瑜／洛杉磯報導
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來自台灣的「DR.Q」蒟蒻果凍主打零卡、零糖，共有愛玉檸檬與百香果兩種口味，不少...
來自台灣的「DR.Q」蒟蒻果凍主打零卡、零糖，共有愛玉檸檬與百香果兩種口味，不少網友大推「冰起來更好吃」。（記者張庭瑜／攝影）

每年夏季幾乎都會在華人圈掀起討論熱潮的台灣蒟蒻果凍，今年再次回歸好市多Costco）。這款由台灣食品品牌盛香珍推出的「DR.Q KONJAC JELLY」零卡蒟蒻果凍，近期陸續在全美多地好市多上架，不少華人網友看到後立刻「整箱搬回家」，還有人笑稱，「以前回台灣都要辛苦扛回美國，現在終於不用這麼做」。

台灣零卡蒟蒻果凍近期在多家Costco上架，不少華人消費者表示過去返台都要特地搬...
台灣零卡蒟蒻果凍近期在多家Costco上架，不少華人消費者表示過去返台都要特地搬回美國，如今終於能在當地直接購買。（記者張庭瑜／攝影）

此次上架的產品，共有愛玉檸檬與百香果兩種口味，每盒售價14.99美元、共49入。產品主打零糖、零卡路里，每顆果凍約19公克，熱量標示為零，並以赤藻糖醇作為甜味來源，吸引不少重視健康與熱量控制的消費者關注。

根據包裝成分表，愛玉檸檬與百香果口味皆含蒟蒻粉、鹿角菜膠、玉米糖膠等增稠成分，另添加蔗糖素、醋磺內酯鉀與阿斯巴甜等代糖。產品包裝特別標示，「苯酮尿症患者請注意，產品含苯丙胺酸」。

不少網友表示，果凍冰過後口感更Q彈，「像冰沙又像冰棒」，成為近期華人圈熱門零食。...
不少網友表示，果凍冰過後口感更Q彈，「像冰沙又像冰棒」，成為近期華人圈熱門零食。（記者張庭瑜／攝影）

在臉書社群內，許多網友對這款果凍最大的共同心得，就是「冰過更好吃」。有民眾分享，「冷凍後像冰沙，不用退冰直接吃，完全不沾手」「冰過後像冰棒又QQ的，很適合夏天」。

台灣製造的DR.Q蒟蒻果凍成分表顯示，每顆果凍熱量為零，含蒟蒻粉與赤藻糖醇等成分...
台灣製造的DR.Q蒟蒻果凍成分表顯示，每顆果凍熱量為零，含蒟蒻粉與赤藻糖醇等成分，包裝並提醒三歲以下兒童不宜食用。（記者張庭瑜／攝影）

也有不少人表示，這款果凍是「從台灣一路紅到美國」。有人留言，「以前都是從台灣扛回來」、「每次回台灣都要搬一堆」，還有人說，「原本還辛辛苦苦從台灣帶回美國，結果朋友告知H Mart就買得到」。另有華人媽媽分享，「我家小孩超愛，每次買回家都被秒殺」。

產品曝光後，各地網友也紛紛回報「目擊情報」。包括南加州爾灣、工業市、阿蘇薩（Azusa），以及北加州聖荷西，都有民眾表示已看到上架；德州、西雅圖、伊利諾州等地，也陸續有消費者分享購買照片。不過，部分地區目前仍未鋪貨，南加州聖迪瑪斯（San Dimas）就有網友表示「目前還找不到」。

除討論口感與購買地點外，網友討論最熱烈的另一個話題，則是「它到底是不是盛香珍」。留言區中，不少台灣網友興奮表示，「盛香珍！是盛香珍！！」、「這個就是盛香珍蒟蒻果凍」。

好市多 華人 Costco

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