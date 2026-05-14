Kirkland商品暢銷 好市多選品精準

好市多自有品牌Kirkland，最初僅販售洗髮精與綜合維他命，如今已發展成擁有超過500種商品、年銷售額高達800億美元的零售巨頭。（記者子為/攝影）

在美國零售市場中，能像好市多 （Costco ）自有品牌「Kirkland Signature」一樣，同時擁有高銷量與忠實粉絲的品牌並不多見。這個1995年才推出、最初僅販售洗髮精與綜合維他命的品牌，如今已發展成擁有超過500種商品、年銷售額高達800億美元的零售巨頭。

根據美食資訊網站Chowhound報導，好市多執行長Ron Vachris在接受華爾街 日報採訪時指出，Kirkland品牌的商品之所以能持續擴張，背後其實有一套高度精密的市場觀察機制。

Vachris表示，好市多內部採購團隊會長期追蹤各種原物料價格與產業變化，例如咖啡豆、橄欖等大宗商品的供需狀況。一旦團隊發現某類商品的原料成本下降，但市面知名品牌價格反而持續上漲，就可能成為Kirkland切入市場的機會。

他以咖啡為例指出，如果咖啡豆市場供應增加、價格下跌，但大型品牌咖啡卻持續漲價，好市多便可能趁機推出價格更低的Kirkland版本，以吸引消費者。

不過，找到市場機會只是第一步。好市多還必須找到願意配合低利潤模式的製造商。

Kirkland許多商品之所以品質受到消費者肯定，原因之一是其合作工廠往往本身就在替知名品牌代工。例如Kirkland蔓越莓汁的生產商，就是美國老牌果汁企業Ocean Spray。

但想成為Kirkland合作夥伴並不容易。Vachris指出，製造商必須接受單件商品利潤較低，但能靠大量銷售獲利的模式，因此除成本控制能力外，也必須具備高產能。

即使找到供應商，新產品也不一定能順利上架。好市多希望Kirkland商品與市面品牌有所區隔，而非單純複製，因此每項商品都需經過多層主管審核，最終甚至需要執行長親自拍板。

Vachris透露，他曾否決一款早餐三明治產品，原因是與市面知名品牌過於相似。後來採購團隊與製造商重新調整配方、提高蛋白質含量與品質後，才終於獲得批准。

並非所有商品類別都適合Kirkland模式。例如電動刮鬍刀與部分電子產品，目前仍少見Kirkland版本。其主要原因在於，相關技術成本較高，很難符合Kirkland低利潤率的經營模式。