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好市多熟食區 推「驚人熱量」雞柳條

編譯組／綜合報導
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好市多（Costco）熟食區近期推出新品「炸雞柳條」，看板上標示高達1640大卡...
好市多（Costco）熟食區近期推出新品「炸雞柳條」，看板上標示高達1640大卡。(本報檔案照／記者劉子為攝)

Fox News新聞網報導，美國連鎖倉儲式量販店好市多Costco）熟食區近期推出新品「炸雞柳條」(chicken tender)，引發社群媒體高度關注。然而，這款新品雖然分量驚人，卻因極高的熱量標示讓不少消費者望而卻步，甚至有死忠粉絲對其取代了心愛的舊產品感到不滿。

一段拍攝於伊利諾州紹姆堡好市多的TikTok影片近日瘋傳，內容顯示一份五入的雞柳條售價為6.99美元。影片曝光後，最令網友震驚的並非價格，而是看板上標示高達1640大卡的熱量。

社群平台上反應兩極，許多人對此熱量數值表示質疑：「這熱量是認真的嗎？到底怎麼算出來的？」、「沾醬可能才是熱量的罪魁禍首。」。部分消費者則抱持期待，認為賣相極佳，紛紛表示「看起來太誘人了」、「如果我家附近有賣一定去吃」。

除了熱量爭議，新品的出現也引發了「選單保衛戰」。據了解，該款雞柳條已在美國部分門市上線，據悉極有可能取代原本的義式肉捲（Calzone）。此舉引發不少老顧客哀號，紛紛在留言區追問：「他們把什麼撤掉了？難道是肉捲嗎？」

事實上，雞柳條並非好市多的全新嘗試。根據「TastingTable」報導，加拿大與澳洲的好市多熟食區早已供應雞柳條多年。目前尚不清楚好市多是否計畫在全美甚至全球門市大規模推廣此項單品。

好市多熟食區近期頻頻更換菜單。先前曾引發熱議的還包括將傳統長條狀吉拿棒被撤換，取而代之的是「焦糖吉拿棒聖代」。儘管有新顧客偏好創新的甜點組合，但許多資深會員仍對消失的經典原版吉拿棒感到失望。

對此，好市多官方尚未針對選單調整做出正式回應。業界分析指出，好市多經常根據市場需求與供應鏈狀況輪替熟食區品項，這類「新品換舊作」的策略雖然能維持新鮮感，但也考驗著老客戶的忠誠度。

好市多 TikTok Costco

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