外食太貴 好市多平價即食餐受歡迎

在通貨膨脹持續影響民生支出的情況下，愈來愈多美國消費者開始縮減外食頻率，並將消費重心轉向高性價比的居家餐飲選擇。好市多（Costco）也趁勢擴大即食與冷凍食品布局，搶攻消費者荷包。（本報檔案照。記者朱敏梓／攝影）

在通貨膨脹持續影響民生支出的情況下，愈來愈多美國消費者開始縮減外食頻率，並將消費重心轉向高性價比的居家餐飲選擇。隨著市場趨勢轉變，好市多 （Costco ）也趁勢擴大即食與冷凍食品布局，搶攻消費者荷包，例如日前推出的「紅燒牛肉佐育空馬鈴薯泥（Braised Beef With Yukon Mashed Potatoes）」即食餐點，許多消費者形容其品質媲美餐廳料理。

根據美國消費者物價指數（Consumer Price Index，CPI）數據，3月份物價年增3.3%。雖然漲幅主要受到燃料油價 帶動，但食品價格同樣明顯上升，其中餐廳餐飲費用較去年同期增加3.8%。根據S&P Global數據，自2019年1月至2026年1月，美國外食成本累計大漲39.3%，進一步加速民眾回歸居家用餐趨勢。

外食成本不斷攀升，也使消費者開始重新調整支出習慣。市場研究機構YouGov今年3月調查顯示，在預期2026年財務狀況將惡化的受訪者中，有66%表示計畫減少外食支出。

此外，美國銀行（Bank of America）近期也指出，高物價正讓消費者在選擇餐廳與外食頻率上變得更加謹慎。根據該銀行信用卡消費數據，美國民眾如今愈來愈偏好便利且高性價比的飲食方式，而非傳統餐廳消費。

在這波消費轉變下，儘管民眾減少外食可能衝擊連鎖餐飲業者，好市多卻成功掌握這股趨勢，被視為主要受惠者之一。分析指出，對許多消費者而言，完全放棄外食並不容易，因此零售商若能提供兼具便利、品質與價格優勢的餐點，便更容易吸引消費者轉移支出。

今年稍早，好市多推出旗下品牌Kirkland Signature的「紅燒牛肉佐育空馬鈴薯泥」即食餐點，不少消費者品嘗後表示相當驚艷。除此之外，好市多近期也擴大與Amy's Kitchen的合作，在洛杉磯、舊金山灣區及德州超過150家門市，推出大包裝有機即食餐，包括起司墨西哥捲餅（Cheese Enchiladas）及有機豆類起司捲餅（Organic Bean & Cheese Burritos）。這些產品主要鎖定，希望以更實惠價格購買大分量即食餐的好市多消費者需求。

Amy's Kitchen總裁Paul Schiefer表示，消費者如今希望擁有有機食品選擇，同時不必在品質與價格之間做取捨，而好市多此次擴展正是在回應市場需求。

事實上，愈來愈多企業近期警告，美國消費者正因財務壓力而縮減非必要支出。根據路透報導，Chipotle日前預測低收入族群減少外食與非必要消費後，將導致公司未來銷售成長趨緩。

The Street的一篇報導也指出，在經濟不確定時期，倉儲式零售商往往更能受惠，因為消費者會更傾向尋求大量折扣、高性價比商品，以及可在家自行料理、避免支付餐廳高額加價的餐點。透過推出最新冷凍即食餐系列，好市多得以掌握這股消費趨勢，同時讓顧客不必因省錢而犧牲品質。