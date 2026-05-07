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Trader Joe's爆款起司回歸 吃法多元

記者朱敏梓／洛杉磯報導
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Trader Joe's的季節限定產品Stracciatella Burrata...
Trader Joe's的季節限定產品Stracciatella Burrata Filling近日重返貨架，在華人社群暴紅。（記者朱敏梓／攝影）

來自美國連鎖超市Trader Joe's的Stracciatella Burrata Filling（布拉塔起司內餡），近期在華人社群暴紅。這款季節限定產品在期待聲中重返貨架，不少網友形容其「奶香濃郁、入口宛如奶油芝士」，甚至笑稱「為了它胖五斤也願意」，更有人一次掃貨數盒冷凍備用，掀起一波購買潮。

這款產品主打將傳統布拉塔起司（Burrata）最精華的「內餡」單獨取出販售。根據Trader Joe's官方介紹，Stracciatella是由新鮮莫札瑞拉起司絲浸泡於奶油中製成。不同於一般整顆布拉塔外層包裹、內含流心的結構，這款產品直接去除外層起司外殼，讓消費者能直接享用最精華的內餡部分，也因此被不少人稱為「布拉塔的靈魂」。

價格方面，該產品每盒8盎司售價約4.49美元，在同類起司產品中屬於相對親民。在華人網路論壇與社群媒體上，不少消費者分享實際體驗。有華人網友評價其奶香味相當厚重，「吃起來像奶油芝士」，也有人指出，一整顆布拉塔起司往往吃不完容易變質，而這款內餡則「不用擔心剩下會壞掉」。更有網友笑稱「為了它胖五斤都願意」，顯示其受歡迎程度。還有網友擔心下次購買時可能缺貨，一口氣買了五盒冷凍在冰箱中，平時搭配沙拉或麵包食用，直呼「簡直是絕配」。

在華人網友分享的多種吃法中，有一種特別受到歡迎，即搭配Trader Joe's自家販售的三明治捲 (sandwich rolls) 麵包與有機草莓醬。

除甜口搭配，鹹食變化同樣受到歡迎。部分網友將其塗抹於烤過的麵包上，加入火腿、芝麻葉與杏桃醬，製作成風味豐富的三明治；也有人將其加入酪梨吐司，搭配培根與番茄，提升整體層次。另有網友推薦與烤蔬菜如番茄、蘆筍、西葫蘆一同製作bruschetta，或點綴在剛出爐的披薩與義大利麵上，增添奶香口感。

除上述常見搭配外，也有消費者分享更具創意的吃法。有網友建議，將這款Stracciatella直接鋪在簡單煎烤的牛排上，濃郁卻不厚重的奶香能中和牛肉油脂，形成「濃與清爽並存」的口感對比，被形容為「簡單卻非常驚豔」的組合。

水果搭配也成為熱門吃法之一。不少消費者指出，Stracciatella與水蜜桃特別契合，無論是新鮮切片還是烤桃子，搭配橄欖油或蜂蜜，都能凸顯起司的奶香與水果的甜味；也有人將其鋪在披薩餅皮上，再加入桃片與辣蜂蜜，形成甜鹹交織的創新組合。

整體而言，這款布拉塔起司內餡憑藉濃郁風味、價格親民與多元料理應用，在華人消費者之間迅速走紅。不少網友直言，「現在去Trader Joe's都會先找它」，也有人擔心限時供應「隨時可能買不到」，提前囤貨。

不同於一般整顆布拉塔外層包裹、內含流心的結構，這款產品直接去除外層起司外殼，讓消...
不同於一般整顆布拉塔外層包裹、內含流心的結構，這款產品直接去除外層起司外殼，讓消費者能直接享用最精華的內餡部分，也不用擔心一次吃不完。（記者朱敏梓／攝影）

華人網友分享的最受歡迎吃法，即搭配Trader Joe's自家販售的三明治捲麵包...
華人網友分享的最受歡迎吃法，即搭配Trader Joe's自家販售的三明治捲麵包與有機草莓醬。（讀者提供）

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