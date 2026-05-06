好市多健康零食風靡校園 老少都愛「一吃就停不下來」

「益生菌草莓優格果乾」健康美味，顏值也很高。（記者邵敏／攝影）

好市多 零食區，一款看似普通的小零食，深受消費者歡迎。這款Nature's Garden「益生菌草莓優格果乾」（Probiotic Strawberry Yoggies）不僅健康美味，顏值也很高，很多小朋友喜歡帶到學校吃。華人 消費者稱，家中老少都喜歡，「一吃就停不下來」。

洛杉磯縣阿蘇薩（Azusa）好市多門店，貨架上出售這款「草莓優格果乾」，標價12.89美元，一大袋內含30小份獨立包裝，平均每小包僅約0.43美元，延續好市多一貫「大份量、高性價比」策略。產品主打「真實水果裹上濃郁優格」，包裝鮮紅醒目，正面印有草莓圖案與益生菌字樣，強調健康風味兼具。

華人玲玲表示，最初是讀小學的女兒想要買，因為看到學校很多小朋友帶這款零食，嘗試後全家都覺得非常好吃，「益生菌草莓優格果乾」很快成為這個華人家庭的回購清單之一。玲玲指出，好市多這款產品隔幾個月就會推出特價，折扣時不到10美元入手一整袋，性價比更高，「因為是獨立小包裝，孩子帶去學校、出門旅遊都很方便，也不會一次吃太多。」

從外觀看，這款零食顏值清新，小巧圓潤的果乾外層包裹淡粉色優格，色澤乾淨明亮，每顆大小約如指尖。咬開後，可見內部深紅色果乾，與外層淺粉優格形成對比。有消費者指出，「光看外表就討喜，很容易讓人想嘗一口。」

在口感上，這款產品也獲得多數好評。帶奶香的優格塗層，入口微甜，略帶酸味的水果乾，外甜內酸的口感形成層次分明的風味組合。玲玲稱，有點像水果軟糖，但比糖果更清爽，「適合華人口味，讓人忍不住一包接一包。」除了好看又好吃，這款產品主打的「益生菌」標示也是健康賣點，產品含有真實水果成分，相比人工風味的糖果，更貼近「天然零食」定位。

營養專家提醒，這類優格包裹果乾仍屬加工零食，含有糖分與油脂，整體熱量不可忽視，特別給孩子食用時，應控制份量，每天1至2小包為宜。

據悉，Nature's Garden推出一系列優格果乾，好市多門店最常見的是暢銷款草莓、綜合莓（Mixed Berry）口味，Target、Walmart等店還有芒果優格果乾。