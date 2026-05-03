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「咖啡不夠提神」 Trader Joe's遭提告產品標示不清

洛杉磯訊
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連鎖超市Trader Joe's的「French Roast Low Acid（...
連鎖超市Trader Joe's的「French Roast Low Acid（法式低酸咖啡）」，日前被部分消費者質疑「飲用後不提神」。（取自Ebay）

美國連鎖超市Trader Joe's近期捲入咖啡產品爭議，多名消費者提起訴訟，指其部分自有品牌咖啡的咖啡因含量明顯低於一般水平，卻未如實標示，導致「飲用後不提神」，涉嫌誤導消費者。

根據CBS新聞與NBC新聞查閱的法院文件，一項代表加州伊利諾州紐約州消費者的訴訟指出，Trader Joe's販售的「French Roast Low Acid(法式低酸咖啡)」實際咖啡因含量，僅約為同類咖啡的一半，但產品並未標示為「半咖啡因(half-caff)」或任何低咖啡因提示。

訴狀顯示，四名原告指該公司涉「虛假及誤導性廣告」，並指出咖啡因含量是影響消費者購買決策的重要因素。訴狀寫道，「咖啡混合物中的咖啡因含量，會影響消費者的購買決定」，若事先得知該產品咖啡因偏低，原告不會選擇購買。案件目前正申請集體訴訟資格，原告除要求金錢賠償外，也主張應停止以現有方式銷售該產品。

多家媒體披露檢測細節。報導指出，該款「French Roast Low Acid」的咖啡因含量約為Trader Joe's自家深焙咖啡的51%，僅為House Blend的45%，甚至低於部分市面上標示「半咖啡因」的產品。原告據此認為，該產品實際表現更接近低咖啡因咖啡，但包裝未作相關說明，與業界常見標示方式不符，導致消費者誤以為其與一般咖啡一致。

報導還指出，原告強調許多消費者日常仰賴咖啡因提神，特別是在通勤或工作前飲用咖啡，因此咖啡因含量對產品價值具有實質影響。一旦產品未能提供預期效果，可能影響消費體驗與購買選擇，進而構成誤導。

一般而言，一杯普通咖啡(未經脫咖啡因處理)的咖啡因含量會因咖啡豆品種、烘焙程度、研磨粗細與沖煮方式不同，而有所差異。根據美國農業部(USDA)FoodData Central分析，8盎司咖啡平均約含95毫克咖啡因，但實際數值常因品牌與製作方式不同而異。以Starbucks與Dunkin'販售的同等容量咖啡，咖啡因含量往往比95毫克標準值高出約五成，無咖啡因咖啡(decaf)通常含約2至15毫克咖啡因。

對訴訟內容一事，Trader Joe's 尚未對外回應媒體查詢，也未公開說明該款咖啡的具體成分或測試結果。

連鎖超市Trader Joe's的「French Roast Low Acid（...
連鎖超市Trader Joe's的「French Roast Low Acid（法式低酸咖啡）」，日前被部分消費者質疑「飲用後不提神」。(路透)

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