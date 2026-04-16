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好市多新系統結帳僅8秒？ 員工：添亂

洛杉磯訊
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好市多推出宣稱「8秒即可完成結帳」的新系統，部分員工表示「吃不消」。（世說新聞檔...
好市多推出宣稱「8秒即可完成結帳」的新系統，部分員工表示「吃不消」。（世說新聞檔案照）

美國零售巨頭好市多Costco）近期開始測試一套號稱只需「8秒即可完成結帳」的新系統，主打提升結帳效率與減少錯誤。不過，這項新技術卻在門市第一線引發兩極反應，甚至讓一向以服務親切著稱的員工直呼「吃不消」。

好市多執行長Ron Vachris在對投資人的說明中表示，公司已推出一套「預掃描（pre-scan）」系統，讓員工在顧客尚未抵達收銀台前，便先行掃描購物車內所有商品，以加快整體結帳流程。

依照新流程，顧客排隊時，店員會先到購物車旁逐一掃描商品；待顧客抵達收銀台，只需掃描會員卡，系統便會自動載入所有已掃描商品，顧客只需完成付款即可離開。

好市多財務長Gary Millerchip在公司第二季財報電話會議中指出，這套新技術可將「平均交易時間縮短至約8秒」。相較之下，目前不少顧客反映，結帳排隊時間動輒超過20分鐘。

Millerchip表示，初步測試結果顯示，該系統確實有助於改善人流動線，也獲得不少會員正面回饋。

然而，在實際操作層面，員工的反應卻明顯較為負面。根據加州郵報的報導，多名員工在社群平台與論壇分享經驗，指出新系統不僅未如預期提升效率，反而增加混亂。

有員工在Reddit論壇表示，門市導入新系統後「情況很糟」，雖然理論上可行，但目前無論員工或顧客都尚未熟悉操作流程。也有人直言：「現在反而更慢，一個收銀員在前面預掃描，整條隊伍被拖住，還有人試圖插隊，讓排隊顧客更加不滿。」

另一名員工更形容，「這簡直是一場災難」，指出管理層著重預掃描數據表現，卻忽略實際排隊時間變長，導致顧客與員工雙雙不滿。

此外，也有員工反映預掃描容易出錯，包括漏掃商品或重複計價，增加後續處理時間。「有時比起直接把商品拿到收銀台掃描，還更花時間，錯誤也更多。」

不過，顧客對此系統的看法則呈現分歧。有部分顧客認為預掃描確實提升效率，「很方便，也讓結帳更快」；也有人表示僅是「稍微幫助流程順暢」，但並非革命性改變。

另一方面，也有顧客指出，對於只購買少量商品的人而言，預掃描反而增加時間成本；甚至有人質疑「8秒結帳」的說法具有誤導性。

有網友指出，所謂8秒僅指付款時間，並未包含排隊與預掃描所需時間，「你還是要排隊、等人來掃描、等前面的人完成，最後還要排隊查收據。」也有人諷刺，「如果只計算付款時間，那當然很快，問題是前面的流程都不算了嗎？」

目前，這項新系統仍處於測試階段。隨著顧客與員工的實際使用經驗持續累積，能否真正實現「快速結帳」的初衷，仍有待觀察。

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