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好市多鍋具年漲7成…反映關稅影響

洛杉磯訊
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一名男子2024年在好市多購買的一套德國品牌Henckels不鏽鋼鍋具，價格在短...
一名男子2024年在好市多購買的一套德國品牌Henckels不鏽鋼鍋具，價格在短短數月內大幅波動，一度上漲約70%。(取材自Costco官網）

原本只是一次普通的好市多（Costco）購物，卻意外反映出美國關稅變化的影響。根據Business Insider報導，記者諾特（Dominick Reute）分享，他於2024年在好市多購買的一套德國品牌Henckels不鏽鋼鍋具，價格在短短數月內大幅波動，一度上漲約70%，引發外界對關稅政策如何影響民生消費的關注。

報導指出，這套鍋具原價為184.99美元，諾特在2024年感恩節促銷期間以144.99美元購入。然而到了2025年4月，同款商品價格已升至249.99美元，漲幅超過70%。當時，川普總統已啟動新一輪關稅政策，全球供應鏈受到衝擊。諾特開始思考，這套鍋具的價格變化或許能作為觀察政策影響的實例。

他指出，雖然Henckels與母公司Zwilling為德國品牌，但該鍋具實際在中國製造，而中國正是川普關稅政策的主要對象之一。此外，產品材質包含不鏽鋼與鋁，也正是政策重點加徵關稅的金屬。

供應鏈管理公司Flexport的關稅模擬數據顯示，自2025年2月起，美國對中國製不鏽鋼廚具的進口關稅開始上升，並在同年4月進一步調整，進口成本增加逐步傳導至零售端。

除了價格上漲外，促銷減少亦成為另一個變化。諾特在多次走訪好市多門市時發現，原本頻繁出現的折扣活動明顯減少。好市多執行長Ron Vachris在3月的財報電話會議中指出，過去一年關稅政策層層疊加，且稅率多次調整，使企業在評估單一商品成本時面臨相當大不確定性，也增加了定價與促銷策略的難度。他表示，公司在部分商品上選擇自行吸收關稅帶來的成本壓力，而未完全轉嫁給消費者，並強調若未來關稅負擔有所下降，將透過降低價格與提升價值回饋會員。

根據路透社此前的報導，美國零售企業在面對關稅上升時，普遍警告進口成本增加，並可能反映在終端價格或銷售策略上。報導引述企業高層指出，在成本壓力下，業者需在調漲價格與壓縮利潤之間作出取捨。

諾特指出，儘管鍋具的價格曾於2025年短暫回落至219.99美元，並在2026年初出現促銷價164.99美元，但整體仍未回到最初水平。到2026年4月，該鍋具售價約為209.99美元，仍較最初購入價格高出約35%。他認為，隨著關稅政策仍在調整，未來價格走勢仍存在不確定性，但短期內要回到關稅實施前的價格水平，可能性不高。

德國 川普 好市多

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