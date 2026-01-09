馬年主題樂高、餃子製作套組…好市多春節禮盒好吃又好玩

孩童喜歡的樂高套組「奔馬畫布」，契合農曆馬年主題。（記者啟鉻／攝影）

好市多 （Costco）推出多款春節應景禮品，滿足華人 及亞裔居民過年互相送禮與團聚需求。部分華人消費者表示，近年好市多對亞洲節慶愈加重視，適時都能看到賣場內帶有濃厚節慶氣氛商品專區，從食品到禮盒，有多種選擇，且價格很適合普通消費者。

羅蘭岡市華裔居民Jenilee Yue說，她注意到好市多近日上架一款極具節慶氛圍的「農曆新年燈籠巧克力禮盒」 （Lunar New Year Lantern With Truffles），以傳統燈籠造型搭配巧克力，很吸引人。她在春節時會送友人禮物，這款巧克力禮盒她很喜歡。 農曆新年燈籠巧克力禮盒，象徵喜慶、團圓與好運。（記者啟鉻／攝影）

記者在工業市好市多見到這款禮盒，其外觀採用紅色燈籠設計，象徵喜慶、團圓與好運，十分符合華人對農曆年慶的傳統印象。Jenilee Yue表示，燈籠造型不僅應景，節後還可做為居家裝飾或收藏，兼具實用和美觀。

好市多的另一款以農曆新年為主題的互動餃子 製作套組（Make Your Own Dumpling Set），適合華洋家庭聚會，或在美出生的華裔年輕人。這款年貨提供製作正宗手工餃子的所有必備工具與食材，包括竹蒸籠（bamboo steamer）、壓麵棍與餃子製作器、餃子粉與餡料準備材料、醬汁與調味料及食譜與步驟指南，可讓聚會者一起動手體驗包餃子的樂趣。 互動餃子製作套組大禮包，動手體驗傳統烹飪樂趣。（記者啟鉻／攝影） 台灣產「黃金珍寶禮盒」，紅色與金色主題，象徵吉祥與財富。（記者啟鉻／攝影）

還有一款台灣產的「黃金珍寶禮盒」（Golden Treasures Collection），以多種高品質台灣傳統糕點為主，包括寶碗流心奶黃酥、金元寶鳳梨奶黃酥、茉莉金幣糕等，每種糕點都有獨立包裝，方便分享和保存，是年貨的人氣選項。

好市多還推出以農曆馬年為主題的樂高（LEGO）套組「奔馬畫布」（Galloping Horses Canvas），吸引樂高迷目光。這款套組包含約1650塊樂高積木，拼砌後高度約23公分、寬30公分、厚度有32公分。最大亮點是四匹奔馬的動態展示機關，玩家可以透過側邊手搖把手，使馬匹如同奔騰般動起來，呈現充滿活力的動畫效果。

另一款是比利時巧克力禮盒，因為設計有奔馬標誌，極有農曆馬年喜慶寓意。這款禮盒稱為「精緻比利時巧克力禮盒」（Corné Port‑Royal Enchanted Box）。據官網資料，Corné Port‑Royal來自比利時布魯塞爾的巧克力品牌，成立於1932年，由巧克力大師Maurice Corné創立，其傳統配方與手工製作工藝流傳近一世紀，堪稱歐洲巧克力工藝經典之一。