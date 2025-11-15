好市多水果品質惹議 網友怨：不耐放

近來多名消費者在社群平台Reddit抱怨，好市多部分生鮮水果品質不如預期。（本報檔案照）

美國連鎖賣場好市多 （Costco）品項繁多、價格實惠，但近來多名消費者在社群平台Reddit抱怨，好市多部分生鮮水果品質不如預期，其中以Cara Cara臍橙最受爭議，有網友質疑果肉乾扁、品質不一，討論引發不少消費者共鳴。

雅虎財經援引The takeout報導，一網友在Reddit發文指出，近年在好市多多次購入Cara Cara臍橙，卻經常吃到乾癟、汁水不足的果實，好奇是否為普遍現象。不少回應者表達相同不滿，甚至有人透露，曾因品質太差而萌生退貨念頭。

不過，也有部分消費者認為，其家附近的好市多分店提供的水果品質良好，顯示問題並非全區一致。另一網友分析，生鮮腐壞速度與「溫控管理」及「上架輪替」相關，若店內作業鬆散，容易影響水果品質。

Cara Cara臍橙原產委內瑞拉 ，以果肉粉紅、甜度高、酸度低、帶淡淡莓果香著稱，被許多人視為風味獨特的高品質品種。

除Cara Cara臍橙，好市多其他水果也常成為抱怨焦點，包括酪梨、萊姆、藍莓、芒果與西瓜 。其中草莓與香蕉最受批評，有網友直言好市多草莓「明明買來很漂亮，卻很快壞掉」，也有人抱怨香蕉「還是綠的就開始變褐色」。蔬菜亦遭點名，花椰菜和生菜常被指保鮮時間過短。

失望不僅限生鮮部門。網友也對扁豆、茅屋起司、奶油起司、龍蝦濃湯、壽司及家禽商品提出質疑。有人感嘆，好市多曾以烤雞聞名，但近年風味與品質「已不如過往」。

雖然各門市狀況不一，但對社群上愈來愈多的消費者投訴，有網友呼籲好市多應檢視各地店舖的生鮮管理流程，避免溫控或輪替疏失造成商品品質不穩。