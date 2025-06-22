星座／6月22日至28日 牡羊動口生財 雙魚好運相隨

2025年6月22日至28日，12星座運勢 如何？

牡羊座 3月21日~4月19日

總運指數：★★★★☆

靠口才致勝的一周，甜言蜜語不會讓人感到肉麻，反而能增進兩人的感情。公司會議多發表自己的意見，上司會對你刮目相看。財富方面可以靠動口生財。

幸運色彩：朝霞紅

速配星座：天秤座

貴人星座：天蠍座

金牛座 4月20日~5月20日

總運指數：★★★☆☆

希望的窗戶正在為你打開。過去一直沒有什麼起色的事情，本周會漸漸看到曙光。抓著這一點希望，不斷向前走，你就能沐浴整片陽光。

幸運色彩：玉石白

速配星座：牡羊座

貴人星座：雙魚座

雙子座 5月21日~6月21日

總運指數：★★☆☆☆

你的運勢進入下降模式，除了愛情還能有點看頭以外，其他方面可謂是「票房慘淡」。沒有跟著時代發展，只一直按照自己的想法做，又如何能有樂觀的成績？

幸運色彩：香檳金

速配星座：處女座

貴人星座：水瓶座

巨蟹座 6月22日~7月22日

總運指數：★★★☆☆

為生活添加一些樂趣的想法會影響你一整周，你會為此做一些新的改變，可能是調整約會的方式，也可能是安排一些社交聚會。

幸運色彩：璀璨紫

速配星座：巨蟹座

貴人星座：雙魚座

獅子座 7月23日~8月22日

總運指數：★★★★☆

整體運勢良好，曖昧戀情將漸漸褪去它朦朧的紗巾，轉變成正式的戀愛關係。事業方面，工作中方法得當讓你頗為輕鬆；新投資的項目略見成效。

幸運色彩：草地綠

速配星座：雙子座

貴人星座：巨蟹座

處女座 8月23日~9月22日

總運指數：★☆☆☆☆

謊言易被拆穿的一周。過去編織的謊話將面臨被揭穿的尷尬局面，若你還試圖繼續用謊言蒙騙他人，只會被毫不留情地戳穿。不想把自己逼入窘境，就應該誠實以待。

幸運色彩：鉑金灰

速配星座：金牛座

貴人星座：處女座

天秤座 9月23日~10月23日

總運指數：★★☆☆☆

本周你所遇到的許多問題都與年齡脫不了關係。在人際方面，你會深刻體會到代溝是件多麼可怕的東西。求職、相親也會因為年齡問題使你陷入尷尬。

幸運色彩：石榴紅

速配星座：獅子座

貴人星座：處女座

天蠍座 10月24日~11月21日

總運指數：★★★☆☆

本周你的協調與管理能力很突出，這會使你在團隊協作中收益良多，充當他人的和事佬你也能做得得心應手。

幸運色彩：鑽石藍

速配星座：處女座

貴人星座：天蠍座

射手座 11月22日~12月20日

總運指數：★★★☆☆

本周會有陌生的來電打破你寧靜的生活，有驚喜但也要小心背後的祕密。那些好似天上掉餡餅的中獎訊息切勿相信，老同學的突然來電也不會只是敘敘舊這麼簡單。

幸運色彩：生態綠

速配星座：摩羯座

貴人星座：水瓶座

摩羯座 12月21日~1月20日

總運指數：★★★☆☆

勇氣是你這一周最需要的能量，無論是表白還是投資，都會遇上好的天時與地利，倘若你膽怯不前，則會錯過收穫愛情、金錢的最佳時機。

幸運色彩：生態綠

速配星座：巨蟹座

貴人星座：獅子座

水瓶座 1月21日~2月19日

總運指數：★★★★★

精力旺盛的一周，愛情無需灌溉，花自可綻放，宜把心力都投入到工作與學習當中，你可以實現花最少的精力實現最大的效果。

幸運色彩：嫩芽綠

速配星座：巨蟹座

貴人星座：摩羯座

雙魚座 2月20日~3月20日

總運指數：★★★★☆

好運相隨的一周，約會次數不多，但每一次都能讓你很享受。事業高速發展，可望提前完成目標。對財富不可抱有太多貪念，否則你會失望。

幸運色彩：金杏橙

速配星座：天秤座

貴人星座：雙魚座

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